ألغى رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة الأحد زيارته إلى مدينة بنغازي إثر منع مليشيا حفتر هبوط طائرة تحمل أفراد الحماية والمراسم التابعين للحكومة.

وقال مصدر حكومي لوكالة الأناضول: "الدبيبة قرر إلغاء رحلته المقررة إلى بنغازي برفقة وزراء حكومته بعدما منعت مليشيات حفتر هبوط طائرة تحمل على متنها أفراد الحماية والمراسم التابعين للحكومة".

وأضاف المصدر الذي فضَّل عدم كشف هويته لكونه غير مخوّل بالحديث إلى الإعلام، أنّ "رئيس الحكومة كان يعتزم الذهاب اليوم إلى بنغازي لكي يعقد غداً اجتماع مجلس الوزراء بها للمرة الأولى منذ انتخابه في 5 فبراير/شباط الماضي".

وفي هذا السياق أعلن المتحدث باسم الحكومة محمد حمودة على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" أنّ "رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية أجّلت موعد اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده بمدينة بنغازي الاثنين، على أن يُحضّر لموعد لاحق في أقرب وقت ممكن".

وكانت وكالة الأنباء الليبية "وال" نقلت أن "رئاسة الحكومة دعت كل الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية إلى الحضور لانعقاد اجتماع مجلس الوزراء بمدينة بنغازي".

ولعدة سنوات عانت ليبيا صراعاً مسلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة المعترف بها دولياً.

ويأمل الليبيون أن يقود انفراج سياسي راهن بين الفرقاء إلى نهاية للنزاع في البلد الغني بالنفط، ففي 16 مارس/آذار الماضي تسلمت حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديدان السلطة، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.