سياسة
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الحوثيون يهاجمون قاعدة عسكرية سعودية بطائرة مُسيرة والمملكة لم تؤكد أو تنفِ
أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، شن هجوماً على قاعدة عسكرية بمدينة خميس شميط في جنوب السعودية، فيما لم يرد تأكيد أو نفي من المملكة.
الحوثيون يهاجمون قاعدة عسكرية سعودية بطائرة مُسيرة والمملكة لم تؤكد أو تنفِ
يشن الحوثيون هجمات متكررة بطائرات مُسيّرة وصواريخ على السعودية  / AP
26 أبريل 2021

شنّت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران الاثنين هجوماً بطائرة مُسيرّة على قاعدة عسكرية بمدينة خميس مشيط جنوب السعودية، حسب تصريح المتحدث العسكري باسم الحوثيين.

ولم يرِدَ تأكيد من السعودية التي تقود تحالفاً عسكرياً يقاتل الجماعة في اليمن منذ أكثر من ستة أعوام.

ويشنّ الحوثيون الذين أطاحوا بالحكومة اليمنية التي تدعمها السعودية من العاصمة صنعاء أواخر عام 2014، هجمات متكررة بطائرات مُسيَّرة وصواريخ على المملكة.

فيما يؤكد التحالف أنه يعترض معظم الهجمات.

وتضغط الولايات المتحدة والأمم المتحدة من أجل إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بكل أرجاء اليمن، لإنهاء الحرب التي تسببت في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها "الأسوأ في العالم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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