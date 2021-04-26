سياسة
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3 ملايين وفاة بكورونا حول العالم وتجاوز عدد الإصابات 145 مليوناً
أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 145 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين تجاوز إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس ثلاثة ملايين.
3 ملايين وفاة بكورونا حول العالم وتجاوز عدد الإصابات 145 مليوناً
رويترز: أكثر من 145.84 مليون نسمة أصيبوا بكورونا وعدد الوفيات تجاوز 3 ملايين / AFP
26 أبريل 2021

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 145.84 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 3 ملايين و229474.

وسُجّلت إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث إجمالي الوفيات وعدد الإصابات المؤكدة:

الولايات المتحدة 571537 حالة وفاة، و32059609 إصابة

الهند 189544حالة وفاة، و16610481 إصابة

البرازيل 386416 حالة وفاة، و14237078 إصابة

فرنسا 102164 حالة وفاة، و5408606 إصابات

روسيا 247374 حالة وفاة، و4753789 إصابة

تركيا 38011 حالة وفاة، و4591416 إصابة

المملكة المتحدة 127419 حالة وفاة، و4403171 إصابة

إيطاليا 118357 حالة وفاة، و3920945 إصابة

إسبانيا ‭‭‭77496‬‬‬ حالة وفاة، و‭‭‭3456886‬‬‬ إصابة

ألمانيا 81539 حالة وفاة، و3275587 إصابة.

ويعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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