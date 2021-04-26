سياسة
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في حال فشل مباحثات جنيف.. جونسون يفكر بالاعتراف بقبرص التركية دولة مستقلة
قالت صحيفة بريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني جونسون يخطط للاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية دولة مستقلة، لتحقيق التوازن بالنزاع المتواصل منذ عقود بالجزيرة.
في حال فشل مباحثات جنيف.. جونسون يفكر بالاعتراف بقبرص التركية دولة مستقلة
صحيفة بريطانية: رئيس الوزراء بوريس جونسون يخطط للاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية دولة مستقلة / AFP
26 أبريل 2021

قالت صحيفة بريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يخطط للاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية دولة مستقلة لتحقيق التوازن في النزاع المتواصل منذ عقود بالجزيرة، وذلك في حال فشل المباحثات المقرر انعقادها بجنيف قريباً.

ونقلت صحيفة “ذا صنداي إكسبريس” البريطانية عن مصادر مقربة من حكومة جونسون قولها إن رئيس الوزراء البريطاني يفكر في الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية دولة مستقلة، وذلك في حال فشلت هذه الجولة من المباحثات، إذ يعتقد جونسون أن هذه الخطوة ستخلق التوازن بين الطرفين في الجزيرة.

والاثنين يُجري رئيس جمهورية قبرص التركية أرسين تتار زيارة إلى أنقرة بدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، حيث من المقرر أن يبحثا الاجتماع غير الرسمي لـ"مجموعة 5-1" حول المسألة القبرصية، حسب بيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وينطلق اجتماع “5-1" غير الرسمي بشأن قضية قبرص بين 27 و29 أبريل/نيسان الجاري في جنيف، بمشاركة مجموعة “5-1” المكونة من الدول الضامنة الثلاث وهي تركيا واليونان وبريطانيا، وشطرَي جزيرة قبرص (التركي والرومي)، إضافة إلى الأمم المتحدة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد الجزيرة برعاية الأمم المتحدة بسويسرا في يوليو/تموز 2017، لم تجرِ أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في قبرص.

وتعاني جزيرة قبرص منذ 1974 انقساماً بين شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب.

وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة، فيما يتمسك رئيس شمال قبرص التركية آرسين تتار بضرورة التوصل إلى اتفاق قائم على أساس حل الدولتين في الجزيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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