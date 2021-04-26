سياسة
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القيادة الفلسطينية تجتمع الخميس لمناقشة ملف الانتخابات وتقديرات بتأجيلها
من المقرر أن تجتمع القيادة الفلسطينية الخميس القادم لمناقشة آخر التطورات فيما يتعلق بملف الانتخابات، وسط تقديرات بأن يسفر الاجتماع عن صدور قرار بتأجيلها بسبب عدم الرد الإسرائيلي على طلب إجرائها في القدس.
القيادة الفلسطينية تجتمع الخميس لمناقشة ملف الانتخابات وتقديرات بتأجيلها
اشتية: القيادة الفلسطينية تجتمع الخميس لمناقشة ملف الانتخابات / AFP
26 أبريل 2021

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاثنين إن القيادة الفلسطينية ستجتمع الخميس القادم لمناقشة آخر التطورات فيما يتعلق بملف الانتخابات.

وأضاف اشتية في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية: "القيادة الفلسطينية برئاسة السيد الرئيس (محمود عباس) سوف تجتمع مساء الخميس، لمناقشة موضوع الانتخابات والتطورات المتعلقة بذلك".

وتوجد تقديرات بأن تقرر القيادة الفلسطينية تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة الشهر القادم، بسبب عدم الرد الإسرائيلي على طلب إجرائها في مدينة القدس.

وتشدد القيادة الفصائل على ضرورة إجراء الانتخابات في المدينة، كما في باقي الأراضي المحتلة، وفق آليات متفق عليها استخدمت سابقاً في انتخابات 1996 و2005 و2006.

لكن إسرائيل لم ترد على طلب فلسطيني بهذا الخصوص حتى الآن.

من جهته قال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لوكالة الأناضول إن حركتَي حماس والجهاد الإسلامي ستشاركان في الاجتماع المخصص فقط لملف الانتخابات، وتحديداً آخر التطورات بخصوص إجرائها في القدس.

والأحد قالت اللجنة المركزية لحركة فتح في ختام اجتماع لها برئاسة الرئيس الفلسطيني بمدينة رام الله إنها لن تقبل "بإجراء الانتخابات من دون حضور القدس وأهلها ترشيحاً ودعاية وانتخاباً، حسب الاتفاقيات الموقعة".

ونقل البيان عن الرئيس الفلسطيني مطالبته المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لالتزام الاتفاقيات الموقَّعة فيما يخص العملية الانتخابية.

وتتضمن "اتفاقية المرحلة الانتقالية" المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين إسرائيل الموقَّعة في واشنطن عام 1995 بنداً صريحاً عن إجراء الانتخابات بالقدس يشير إلى أن الاقتراع يجري في مكاتب بريد تتبع سلطة البريد الإسرائيلية.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل: تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/آب المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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