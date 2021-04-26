تمكَّن مصمم الويب نيكولاس كورونا وعمره 30 عاماً من شراء غوغل في الأرجنتين (Google.com.ar)، من خلال عملية شراء قانونية بسيطة مقابل دولارين.

حدث ذلك بينما كان الموقع معطلاً لمدة ساعتين يوم الأربعاء الماضي، وأوضحت شركة غوغل الأرجنتين أنها استعادت السيطرة على الموقع الخاص بها بسرعة كبيرة، بعد أن حصل عليه شخص آخر "لفترة قصيرة"، وفقاً لشبكة BBC.

وأوضح نيكولاس أنه حينما علم بتعطل الموقع ليلة الأربعاء، دخل على المنظمة المسؤولة عن تشغيل جميع الخوادم في الأرجنتين عبر الرمز (.ar)، وبحث عن خادم غوغل الخاص بالأرجنتين، فوجده متاحاً للشراء.

ظن نيكولاس أن الأمر مزحة أو أنه توجد مشكلة ما، لكنه قرر المضي وشراء الخادم، وبالفعل اتبع الخطوات وتلقى بريداً إليكترونياً بفاتورة الشراء.

وحينما قام بالنقر على www.google.com.ar بعد إتمام العملية، ظهر شريط البحث الخاص به فظهرت بياناته الشخصية.

"لم أصدق ما حدث"، قال نيكولاس لـBBC، "لقد سيطرت على خادم غوغل في الأرجنتين لدقائق معدودة"، وأوضح نيكولاس أنه لم تكن لديه أي نية سيئة، لقد تفاجأ فقط بما حدث".

إحدى النظريات تقول إنه ربما نسيت غوغل تجديد اسم الخادم الخاص بها، إلا أن الشركة العملاقة أوضحت أن ذلك لا أساس له وإن صلاحيته لن تنتهي قبل يوليو/تموز من العام الجاري.

وأكدت غوغل أنها تحقق فيما حدث لفهم كيف جرى الأمر، فيما شعر نيكولاس بالارتياح لعدم وقوعه في مشكلات.