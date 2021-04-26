سياسة
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كيف تمكن مُصمّم ويب من شراء موقع "غوغل الأرجنتين" بدولارين؟
تعطل موقع غوغل في الأرجنتين لمدة ساعتين تمكَّن خلالهما مصمم ويب من شراء خادم الموقع واسمه بدولارين، وأصبح ملكه بالفعل لدقائق معدودة، ما القصة؟
كيف تمكن مُصمّم ويب من شراء موقع "غوغل الأرجنتين" بدولارين؟
مُصمّم ويب يتمكن من شراء موقع "غوغل الأرجنتين" بمبلغ دولارين / AP
26 أبريل 2021

تمكَّن مصمم الويب نيكولاس كورونا وعمره 30 عاماً من شراء غوغل في الأرجنتين (Google.com.ar)، من خلال عملية شراء قانونية بسيطة مقابل دولارين.

حدث ذلك بينما كان الموقع معطلاً لمدة ساعتين يوم الأربعاء الماضي، وأوضحت شركة غوغل الأرجنتين أنها استعادت السيطرة على الموقع الخاص بها بسرعة كبيرة، بعد أن حصل عليه شخص آخر "لفترة قصيرة"، وفقاً لشبكة BBC.

وأوضح نيكولاس أنه حينما علم بتعطل الموقع ليلة الأربعاء، دخل على المنظمة المسؤولة عن تشغيل جميع الخوادم في الأرجنتين عبر الرمز (.ar)، وبحث عن خادم غوغل الخاص بالأرجنتين، فوجده متاحاً للشراء.

ظن نيكولاس أن الأمر مزحة أو أنه توجد مشكلة ما، لكنه قرر المضي وشراء الخادم، وبالفعل اتبع الخطوات وتلقى بريداً إليكترونياً بفاتورة الشراء.

وحينما قام بالنقر على www.google.com.ar بعد إتمام العملية، ظهر شريط البحث الخاص به فظهرت بياناته الشخصية.

"لم أصدق ما حدث"، قال نيكولاس لـBBC، "لقد سيطرت على خادم غوغل في الأرجنتين لدقائق معدودة"، وأوضح نيكولاس أنه لم تكن لديه أي نية سيئة، لقد تفاجأ فقط بما حدث".

إحدى النظريات تقول إنه ربما نسيت غوغل تجديد اسم الخادم الخاص بها، إلا أن الشركة العملاقة أوضحت أن ذلك لا أساس له وإن صلاحيته لن تنتهي قبل يوليو/تموز من العام الجاري.

وأكدت غوغل أنها تحقق فيما حدث لفهم كيف جرى الأمر، فيما شعر نيكولاس بالارتياح لعدم وقوعه في مشكلات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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