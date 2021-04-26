سياسة
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اتفاق على إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي في تركيا
اتفقت شركة "فيسكوران" التركية لصناعة الأدوية والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، على إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، في تركيا، أظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة باللقاح فعالية تتجاوز 90 في المئة ونسبة أمان عالية.
اتفاق على إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي في تركيا
الاتفاق التركي الروسي يتضمن أيضاً إجراء بعض الدراسات المخبرية حول اللقاح / Reuters
26 أبريل 2021

اتفقت شركة "فيسكوران" التركية لصناعة الأدوية والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، على إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في الأراضي التركية،

وأفاد بيان لـ"فيسكوران"، الاثنين، أنها قررت مع صندوق الاستثمار الروسي التعاون معاً في إنتاج لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا على الأراضي التركية.

وأضاف البيان أنهم يهدفون إلى بدء الإنتاج في تركيا خلال الأشهر المقبلة لدى مختلف المنشآت المخصصة لذلك.

وأوضح أن جزءاً من الاتفاق يقوم على تقديم دعم لإبرام شراكات بين الصندوق الروسي وشركات صناعة أدوية أخرى في تركيا.

وأشار إلى تسجيل لقاح "سبوتنيك V" في 61 دولة يبلغ إجمالي عدد سكانها أكثر من 3 مليارات نسمة.

ونقل البيان عن كيريل ديميترييف، الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي، قوله إن الاتفاق يهدف إلى تعزيز قدرات إنتاج لقاح "سبوتنيك V"، وتسهيل تأمينه على الصعيد العالمي.

وأضاف أن الصندوق الروسي أبرم اتفاقيات مع شركات أدوية عديدة رائدة في آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا ورابطة الدول المستقلة، لافتاً إلى تسجيل اللقاح المذكور في أكثر من 60 دولة حول العالم.

بدوره قال أوزتورك أوران، رئيس مجلس إدارة شركة "فيسكوران"، إن الاتفاق يتضمن أيضاً إجراء بعض الدراسات المخبرية حول اللقاح.

يذكر أن روسيا سجلت 3 لقاحات ضد فيروس كورونا وهي "سبوتنيك V" الذي صُنف من بين أفضل ثلاثة لقاحات في العالم، و"أبي فاك كورونا" و"كوفي فاك".

وقد أظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V" فعالية تتجاوز 90 في المئة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوماً.

مصدر:AA
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