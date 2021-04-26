عرض وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، على نظيره الهندي سوبرامنيام شانكار، تقديم المساعدة لمكافحة وباء كورونا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الجانبين يوم الاثنين، حسب ما ذكرته مصادر دبلوماسية تركية.

وأعرب جاوش أوغلو عن تمنّيه السلامة للهند التي تشهد مؤخراً ارتفاعاً قياسياً في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأكّد الوزير التركي استعداد بلاده لمساعدة الهند في مكافحتها وباء كورونا.

والأحد سجلت الهند زيادة قياسية جديدة عالمياً في الإصابات بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي بواقع 349 ألفاً و691 حالة.

وحسب بيان لوزارة الصحة الهندية، ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 16 مليوناً و960 ألفاً و172 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 192 ألفاً و311 حالة.

ومنذ 22 أبريل/نيسان الجاري، تتصدر الهند قائمة البلدان من حيث الزيادة اليومية للإصابات بفيروس كورونا.

ودفعت الأزمة المتصاعدة نظام الرعاية الصحية في الهند إلى حافة الانهيار، وتسببت في نقص حادّ في إمدادات الأكسيجين على مستوى البلاد.