دعا الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود الاثنين، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إلى زيارة الرياض.

جاء ذلك خلال لقاء وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان، مع أمير قطر بقصر البحر في العاصمة الدوحة، حيث سلمه رسالة خطية من الملك سلمان، حسب بيان للديوان الأميري القطري.

وخلال اللقاء نقل وزير الخارجية السعودي تحيات الملك سلمان، وتمنياته لأمير قطر بدوام التوفيق.

من جانبه أبلغ أمير قطر وزير الخارجية السعودي تحياته للملك سلمان وتمنياته له بموفور الصحة.

وزيارة أمير قطر للسعودية، في حال إتمامها، ستكون الأولى بعد قمة العلا والمصالحة الخليجية التي جرت في المملكة في يناير/كانون الثاني الماضي، بحضور الشيخ تميم بن حمد.

​​​​​​​وفي وقت سابق الاثنين، بحث وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع نظيره السعودي خلال لقائهما في الدوحة، مستجدات الوضع في المنطقة ومسيرة التعاون الخليجي.

وفي 8 مارس/آذار الماضي، تلقى أمير قطر رسالة من العاهل السعودي، نقلها بن فرحان خلال زيارة كانت الأولى له إلى الدوحة، منذ إعلان المصالحة الخليجية.

وفي 5 يناير/كانون الثاني الماضي، أُعلنَ في القمة الخليجية41 بالسعودية التي حضرها الشيخ تميم بن حمد، توقيع اتفاق للمصالحة يُنهي مقاطعةً لقطر بدأتها في يونيو/حزيران 2017 السعودية والبحرين والإمارات ومصر.

ولاحقاً استؤنفت الرحلات التجارية وفُتحت المعابر البرية بين السعودية وقطر، بعد أزمة هي الأصعب منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981.