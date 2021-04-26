طالبت البريطانية كيتلين ماكنمارا أحد أفراد العائلة المالكة في الإمارات العربية المتحدة وزير التسامح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بالتعويض، بعد تعرُّضها لاعتداء جنسي في منزله بأبو ظبي العام الماضي.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير الاثنين، إن ماكنمارا تطالب بتعويضات عن جرائم جنسية متعددة، منها "اعتداءات وسجن تعرضت لها على يد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في 14 فبراير/شباط 2020 في منزله الخاص في أبو ظبي".

وقال محامو ماكنمارا إنها اضطُرّت إلى اتخاذ هذه الخطوة بعد رفض السلطات البريطانية مقاضاة الوزير الإماراتي.

ووفقاً لشركة المحاماة "كارتر روك" التي استعانت بها مكنمارا، فإن الدعوى المدنية ستُرفَع إذا لزم الأمر في المحكمة العليا في لندن.

وكانت ماكنمارا التي عملت على تنظيم نسخة عن تظاهرة "هاي فيستيفال" الأدبية المعروفة في بريطانيا على أراضي الإمارة بتمويل من الشيخ آل نهيان في أوائل فبراير/شباط 2020، أعلنت عن اتهاماتها العام الماضي، وأشارت إلى أن الشيخ هاجمها قبل فترة وجيزة من المهرجان الذي موّلته وزارته.

وأضافت أنها كانت تعتقد أنها ستحضر اجتماع عمل مع العائلة المالكة، وقال محامي العائلة اللندني إن "موكّلنا فوجئ بهذا الادعاء الذي وصل بعد ثمانية أشهر من الحادث المزعوم وعبر صحيفة وطنية".

وفي وقت سابق رفضت دائرة الادعاء الملكية البريطانية محاكمة نهيان، لعدم وجود أدلة كافية على أنه كان يتصرف في إطار واجباته الرسمية خلال الاعتداء المزعوم.

وفي مقال كتبته لصحيفة الغارديان الشهر الماضي، قالت ماكنمارا إنها كانت تعلم دائماً مدى صعوبة تحقيق العدالة الجنائية بسبب مكانة الشيخ.