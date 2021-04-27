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إغلاق شامل في تركيا لمدة 3 أسابيع لمواجهة تفشي وباء كورونا، وملك السعودية يدعو أمير قطر لزيارة المملكة.

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أردوغان يعلن إغلاقاً شاملاً في تركيا لمدة 3 أسابيع لمواجهة تفشي كورونا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إغلاقاً تاماً في البلاد من السابعة مساء الخميس 29 أبريل/نيسان الجاري حتى الخامسة صباح الاثنين 17 مايو/أيار المقبل، في إطار تدابير مواجهة جائحة كورونا. [TRT عربي]

وأضاف في مؤتمر صحفي الاثنين عقب اجتماع للحكومة بالعاصمة أنقرة أن التعليم وجهاً إلى وجه سيُعلَّق في جميع المؤسسات بما في ذلك رياض الأطفال، وسيؤجَّل جميع الامتحانات. [الأناضول]

وأوضح أردوغان أن سلسلة المتاجر ستواصل عملها في أثناء الإغلاق التامّ وفق الضوابط المحددة ما عدا أيام الأحد. [الأناضول]

تكون الأولى منذ قمة العلا.. ملك السعودية يدعو أمير قطر لزيارة المملكة

دعا الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود الاثنين أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لزيارة الرياض. [TRT عربي]

جاء ذلك خلال لقاء وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان، أمير قطر، بقصر البحر في العاصمة الدوحة، حيث سلمه رسالة خطية من الملك سلمان، حسب بيان للديوان الأميري القطري. [TRT عربي]

وزيارة أمير قطر للسعودية في حال إتمامها ستكون الأولى بعد قمة العلا والمصالحة الخليجية التي جرت في المملكة بيناير/كانون الثاني الماضي بحضور الشيخ تميم بن حمد. [TRT عربي]

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