سياسة
2 دقيقة قراءة
خلاصات TRT عربي 27 أبريل/نيسان 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات TRT عربي 27 أبريل/نيسان 2021
الرئيس التركي يعلن إغلاقاً تاماً في البلاد من مساء 29 أبريل/نيسان الجاري حتى صباح 17 مايو/أيار المقبل / AA
27 أبريل 2021

أهم الأحداث:

إغلاق شامل في تركيا لمدة 3 أسابيع لمواجهة تفشي وباء كورونا، وملك السعودية يدعو أمير قطر لزيارة المملكة.

الجديد على TRT عربي:

هل يفعلها عباس ويلغي الانتخابات الفلسطينية.. أزمة فتح أم القدس؟

أحرقوا المسلمين بالزيت المغلي.. صور وشهادات مروعة تكشف فظائع الأرمن

شاهد!

نجا والدها من جرائم العصابات الأرمينية مصادفة.. ما قصة "نظلي"؟

أردوغان يعلن إغلاقاً شاملاً في تركيا لمدة 3 أسابيع لمواجهة تفشي كورونا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إغلاقاً تاماً في البلاد من السابعة مساء الخميس 29 أبريل/نيسان الجاري حتى الخامسة صباح الاثنين 17 مايو/أيار المقبل، في إطار تدابير مواجهة جائحة كورونا. [TRT عربي]

وأضاف في مؤتمر صحفي الاثنين عقب اجتماع للحكومة بالعاصمة أنقرة أن التعليم وجهاً إلى وجه سيُعلَّق في جميع المؤسسات بما في ذلك رياض الأطفال، وسيؤجَّل جميع الامتحانات. [الأناضول]

وأوضح أردوغان أن سلسلة المتاجر ستواصل عملها في أثناء الإغلاق التامّ وفق الضوابط المحددة ما عدا أيام الأحد. [الأناضول]

تكون الأولى منذ قمة العلا.. ملك السعودية يدعو أمير قطر لزيارة المملكة

دعا الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود الاثنين أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لزيارة الرياض. [TRT عربي]

جاء ذلك خلال لقاء وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان، أمير قطر، بقصر البحر في العاصمة الدوحة، حيث سلمه رسالة خطية من الملك سلمان، حسب بيان للديوان الأميري القطري. [TRT عربي]

وزيارة أمير قطر للسعودية في حال إتمامها ستكون الأولى بعد قمة العلا والمصالحة الخليجية التي جرت في المملكة بيناير/كانون الثاني الماضي بحضور الشيخ تميم بن حمد. [TRT عربي]

​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us