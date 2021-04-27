أعلن الجيش الليبي الاثنين رصد تحركات عسكرية لرتل مسلح تابع للجنرال الانقلابي خليفة حفتر قرب منطقة الشويرف جنوب شرق طرابلس.

جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب عبر تويتر.

وقال البيان: "رُصد مساء اليوم تحرُّك لآليات مسلحة تابعة لمليشيات مجرم الحرب حفتر مدعومة بمرتزقة روس وهم في طريقهم شرقاً إلى الشويرف".

وأوضح البيان أن "الرتل المسلح قوامه 62 آلية مسلحة و3 شاحنات محملة بالذخيرة ومنظومتانظام دفاع جوي متنقل (بانتسير إس.ون) الصاروخية المدفعية المضادة على متن هيكل شاحنة ألمانية الصنع".

واعتبر البيان ذلك يمثل "تعارضاً ونقضاً لاتفاق 5-5 لوقف إطلاق النار، الموقّع في جنيف نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وفي 13 فبراير/شباط الماضي أعلن الجيش الليبي رصد تحليق طيران حربي تابع لمرتزقة "فاغنر" الداعمين لمليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في سماء مدينة الجفرة جنوب شرق طرابلس.

يأتي ذلك على الرغم من إعلان الأمم المتحدة في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، توصُّل طرفَي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة في مدينة جنيف السويسرية، الذي نصّ على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ.

ومنذ ذلك الوقت، تخرق مليشيا حفتر، اتفاق وقف إطلاق النار بين الحين والآخر، وتستمر في الحشد العسكري.

وبعد سنوات من الصراع المسلح تشهد الأزمة الليبية انفراجة في الفترة الأخيرة بعد تمكُّن الفرقاء الليبيين من التصديق على سلطة انتقالية موحدة يرأس حكومتها عبد الحميد الدبيبة ومجلسها الرئاسي محمد المنفي، وقد تسلمت مهامها في 16 مارس/آذار الماضي.