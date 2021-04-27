نشرت البحرية الأمريكية، الثلاثاء، مقطع فيديو يوثق ما وصفته بـ"التفاعل غير المهني" من قبل البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في الخليج.

ويعود الفيديو الذي نشرته البحرية الأمريكية في تغريدة على صفحتها الرسمية على تويتر إلى الثاني من أبريل/نيسان الماضي.

وجاء في بيان للبحرية أنه في 2 أبريل/نيسان الماضي، اقتربت سفينة تابعة الحرس الثوري الإيراني، وهي Harth 55، برفقة ثلاثة زوارق هجومية سريعة من زوارق دورية خفر السواحل الأمريكية بينما كانت السفن الأمريكية تقوم بدوريات أمنية بحرية روتينية في المياه الدولية جنوب الخليج.

وكان مسؤولون بالبحرية الأمريكية كشفوا الاثنين أن قوارب تابعة للحرس الثوري الإيراني "تحرشت" بسفينتين أمريكيتين لخفر السواحل في الخليج مطلع الشهر الجاري، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

ووقع الحادث الذي يعتبر الأول من نوعه منذ عام، في 2 أبريل/نيسان الجاري، بالوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة وإيران أنهما ستجريان مفاوضات في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015، وفقاً للصحيفة.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن المسؤولين في البحرية -لم تُسمِّهم- قولهم إن 3 قوارب هجومية سريعة بالإضافة إلى سفينة واحدة تعرف باسم "حارث 55" اقتربت من سفينتَي خفر السواحل في أثناء تنفيذها دوريات في المياه الدولية في الجزء الجنوبي من الخليج".

وأضاف مسؤولو البحرية أن ذلك "أجبر السفينة رانغيل على تنفيذ مناورات دفاعية لتجنُّب الاصطدام".

وقالت الكوماندر ريبيكا ريباريتش المتحدثة باسم الأسطول الخامس الأمريكي إن "أطقم السفن الأمريكية أصدرت إنذارات متعددة على مدى 3 ساعات، فيما استمرت السفن الإيرانية في إزعاجهم"، حسب المصدر نفسه.

وفي 15 أبريل/نيسان 2020 قال الجيش الأمريكي إن 11 سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت إلى مسافة خطيرة من سفن عسكرية أمريكية في الخليج، واصفاً الخطوة بأنها "خطيرة واستفزازية".

وانطلقت مؤخراً في فيينا مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا بعد انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب منه عام 2018 وفرضها عقوبات اقتصادية على طهران.