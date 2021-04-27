سياسة
3 دقيقة قراءة
تحذيراً من خطورته.. 15 قائمة فلسطينية ترفض تأجيل الانتخابات
أعلنت 15 قائمة انتخابية فلسطينية رفضها تأجيل الانتخابات التشريعية والتصدي لأي قرار قد يُتخذ في هذا الجانب، بعد تقديرات بعزم القيادة الفلسطينية تأجيلها بسبب عدم الرد الإسرائيلي على طلب إجرائها بمدينة القدس.
تحذيراً من خطورته.. 15 قائمة فلسطينية ترفض تأجيل الانتخابات
15 قائمة فلسطينية ترفض تأجيل الانتخابات التشريعية وتحذر من خطورته / AA
27 أبريل 2021

عبّرت 15 قائمة انتخابية فلسطينية الاثنين عن رفضها تأجيل الانتخابات التشريعية والتصدي لأي قرار قد يُتخذ في هذا الجانب.

جاء ذلك في اجتماع عقدته عبر تقنية "زوم" شارك فيه مرشحون من الضفة الغربية وقطاع غزة، حسب بيان صادر عن قائمة "الحرية" التي يترأسها القيادي المفصول من حركة "فتح" ناصر القدوة.

واتفقت القوائم (مستقلة/لم يذكر أسماءها) حسب البيان على عدة خطوات جماعية للتصدي لما سمَّته "خطر تأجيل الانتخابات وتأكيد أهمية عقدها في القدس".

وفي مقدمة هذه الخطوات "تشكيل لجنة قانونية للقوائم والتشاور مع المجتمع المدني وشخصيات وطنية فاعلة"، إضافة إلى خطوات أخرى (لم توضحها).

وأكد المجتمعون "أهمية تضافر الجهود لتأكيد المكانة المركزية والقانونية والسياسية والوطنية للقدس، وضمان عقد الانتخابات فيها على الرغم من الموقف الإسرائيلي اليميني المتعنت".

وفي وقت سابق الاثنين قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن القيادة الفلسطينية ستجتمع الخميس القادم لمناقشة آخر التطورات فيما يتعلق بملف الانتخابات.

وتوجد تقديرات بأن تقرر القيادة الفلسطينية تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل بسبب عدم الرد الإسرائيلي على طلب إجرائها في مدينة القدس.

وتشدد قيادة الفصائل على ضرورة إجراء الانتخابات في المدينة كما في باقي الأراضي المحتلة، وفق آليات متفق عليها استخدمت سابقاً في انتخابات 1996 و2005 و2006.

لكن إسرائيل لم ترد على طلب فلسطيني بهذا الخصوص حتى الآن.

​​​​​​​وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لالتزام الاتفاقيات الموقعة فيما يخص العملية الانتخابية.

وتتضمن "اتفاقية المرحلة الانتقالية" المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين إسرائيل والموقَّعة في واشنطن (1995)، بنداً صريحاً عن إجراء الانتخابات بالقدس، يشير إلى أن الاقتراع يجري في مكاتب بريد تتبع سلطة البريد الإسرائيلية.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل: تشريعية في 22 مايو/أيار ورئاسية في 31 يوليو/تموز والمجلس الوطني في 31 أغسطس/آب المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us