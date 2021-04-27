أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة العاصمة السعودية الرياض الرائد خالد الكريديس عن القبض على 4 أشخاص، رجلين وامرأتين من أصحاب السوابق، سرقوا 47 متجراً للذهب والمجوهرات.

وأوضح الكريديس أن الشرطة كشفت المتورطين من خلال "المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها".

وقال إنّ النشاطات الإجرامية "تمثلت في سرقة المصاغات الذهبية من متاجر الذهب والمجوهرات، من خلال التحايل على العاملين فيها والتصرف بها وبيعها لحسابهم الخاص".

وأضاف الكريديس أن "قيمة المسروقات قُدّرت بمبلغ 300 ألف ريال سعودي (80 ألف دولار)، وذلك في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية وحائل والقصيم".

وضبطت الشرطة بحوزة الموقوفين، حسب الكريديس، المركبةَ المستخدمة في تنفيذ الجرائم بعد تغييرهم لوحات التسجيل الخاصة بها لتضليل الجهات الأمنية، وعثرت بحوزتهم على مواد مخدرة، إذ وقفتهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأحالتهم إلى النيابة العامة.