سياسة
2 دقيقة قراءة
بسبب منشور عن أحداث 1915.. مستشار بلدية من أصل تركي يُدفع للاستقالة بفرنسا
أُجبر مستشار بلدي فرنسي من أصل تركي على الاستقالة من منصبه، بسبب وضعه إعجاباً على منشور لوزارة الخارجية التركية رفض إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص أحداث 1915 وأدانه.
بسبب منشور عن أحداث 1915.. مستشار بلدية من أصل تركي يُدفع للاستقالة بفرنسا
ياسين يلدريم كان موضوع حملة تشويه طيلة الشهور الماضية / مواقع التواصل
27 أبريل 2021

طلب عمدة مدينة فالنس الفرنسية من مستشار البلدية ذي الأصول التركية ياسين يلدريم الاستقالة من منصبه مستشاراً منتدباً للنسيج الجمعوي والممارسات الرياضية، بسبب منشور متعلق بأحداث 1915.

ونقلت إذاعة France Bleu المحلية على موقعها الإلكتروني أن يلدريم وضع نهاية الأسبوع "إعجاباً" على منشور ادّعت أنه "يُنكر" مزاعم "الإبادة" في حق الأرمن عام 1915، ما دفع عمدة المدينة نيكولاس داراغون إلى طلب الاستقالة منه الاثنين.

وقالت صحيفة يني شفق التركية إن الأمر يتعلّق بمنشور لوزارة الخارجية التركية رفض إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن وأدانه السبت بخصوص أحداث 1915.

إذاعة France Bleu قالت إن قرار العمدة يأتي بعد تحذيره من قبل "جمعيات" أرمينية، وهو ما يُظهر عمل مجموعات الضغط الأرمينية في فرنسا وتركيزها بشكل كبير على المواطنين ذوي الأصول التركية أو الأذربيجانية.

فياسين يلدريم كان موضوع حملة تشويه طيلة الشهور الماضية، باعتباره "منكراً" لأحداث 1915، كما سبق لجمعية أرمنية تعمل دور اللوبي تحمل اسم Nor Séround بتعقُّب آرائه في الموضوع ومحاولة منع انتخابه.

والسبت وصف بايدن أحداث 1915 بـ"الإبادة" ضد الأرمن، في مخالفة للتقاليد الراسخة لأسلافه من رؤساء الولايات المتحدة في الامتناع عن استخدام المصطلح.

ورداً على الخطوة أكدت وزارة الخارجية التركية أن بايدن لا يملك الحق القانوني في الحكم على المسائل التاريخية، وتصريحاته عن "الإبادة" المزعومة للأرمن لا قيمة لها.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق "الإبادة الجماعية" على تلك الأحداث بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين.

وتدعو لتناول الملف بعيداً عن الصراع السياسي وحل القضية بمنظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية إلى التاريخ، وتفهُّم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لكل طرف.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us