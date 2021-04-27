وحطم الحذاء "نايكي إير ييزي 1"، وهو من تصميم الموسيقي كاني ويست، الرقمَ القياسي السابق الذي كان سجله حذاء "نايكي إير جوردان 1 إس"، الذي بيع العام الماضي بمبلغ 615 ألف دولار.

وقالت دار مزادات "سوذبيز" يوم الاثنين: "البيع يمثّل أول زوج من الأحذية الرياضية يتجاوز سعره مليون دولار".

وكان ويست ارتدى الحذاء أول مرة خلال حفل توزيع جوائز "غرامي" الموسيقية عام 2008.

واشترت الحذاء منصّة "ريرز" بمبلغ 1.8 مليون دولار، وهي منصة على الإنترنت للاستثمار في الأحذية النادرة، ويمكن لمستخدميها شراء أسهم في زوج أحذية بطريقة مماثلة لشراء مستثمرين أسهم في الشركة.