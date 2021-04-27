ثقافة
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حذاء بنحو مليونَي دولار.. كاني ويست يحطم الرقم القياسي
حطّم زوج من الأحذية، صمّمه وارتداه الموسيقي كاني ويست، الرقم القياسي، بعد بيعه في مزاد بمبلغ 1.8 مليون دولار، وهي أغلى عملية بيع لحذاء رياضي على الإطلاق.
حذاء بنحو مليونَي دولار.. كاني ويست يحطم الرقم القياسي
مزاد سوذبيز: حذاء كاني ويست يباع بمبلغ 1.8 مليون دولار ويحطم الرقم القياسي / AA
27 أبريل 2021

وحطم الحذاء "نايكي إير ييزي 1"، وهو من تصميم الموسيقي كاني ويست، الرقمَ القياسي السابق الذي كان سجله حذاء "نايكي إير جوردان 1 إس"، الذي بيع العام الماضي بمبلغ 615 ألف دولار.

وقالت دار مزادات "سوذبيز" يوم الاثنين: "البيع يمثّل أول زوج من الأحذية الرياضية يتجاوز سعره مليون دولار".

وكان ويست ارتدى الحذاء أول مرة خلال حفل توزيع جوائز "غرامي" الموسيقية عام 2008.

واشترت الحذاء منصّة "ريرز" بمبلغ 1.8 مليون دولار، وهي منصة على الإنترنت للاستثمار في الأحذية النادرة، ويمكن لمستخدميها شراء أسهم في زوج أحذية بطريقة مماثلة لشراء مستثمرين أسهم في الشركة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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