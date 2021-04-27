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بعد تسجيل أرقام قياسية.. تركيا تؤكد استعدادها لإعانة الهند لمواجهة كورونا
أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الثلاثاء، استعداد بلاده لتقديم العون إلى الهند من أجل مكافحة وباء كورونا. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين قالن، وأجيت دوفال مستشار الأمن القومي لرئيس وزراء الهند
بعد تسجيل أرقام قياسية.. تركيا تؤكد استعدادها لإعانة الهند لمواجهة كورونا
تركيا تؤكد استعدادها لمساعدة الهند في مواجهة كورونا / Reuters
27 أبريل 2021

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الثلاثاء، استعداد بلاده لتقديم العون إلى الهند من أجل مكافحة وباء كورونا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين قالن، وأجيت دوفال مستشار الأمن القومي لرئيس وزراء الهند، بحسب مصادر لوكالة لأناضول.

وحصل قالن خلال الاتصال على إحاطة حول المصاعب التي تعانيها الهند في مكافحة الوباء، مؤكداً لدوفال استعداد بلاده لإظهار التضامن وتقديم الدعم من أجل القضاء على هذه المصاعب التي تسبب بها كورونا.

ومنذ 22 أبريل/نيسان الجاري، تواصل الهند تسجيل أرقام قياسية، حيث شهدت أعلى معدلات يومية بالإصابات والوفيات جراء الفيروس على مستوى العالم، منذ ظهور الوباء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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