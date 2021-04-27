سياسة
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تعويضات حرب الخليج.. لجنة أممية تدفع 380 مليون دولار للكويت
أعلنت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات دفع 380 مليون دولار لحكومة الكويت، كدفعة عراقية من إجمالي مبلغ مستحَقّ على بغداد بسبب غزوها الكويت عام 1990. وذكرت اللجنة أنه "بدفع المبلغ الذي يُقتطع من إيرادات النفط العراقي، تكون بغداد سدّدت 50.7 مليار دولار".
تعويضات حرب الخليج.. لجنة أممية تدفع 380 مليون دولار للكويت
لجنة الأمم المتحدة للتعويضات تعلن دفع 380 مليون دولار لحكومة الكويت من التعويضات العراقية عن غزو الكويت عام 1990 / AA
27 أبريل 2021

قالت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات الثلاثاء، إنها دفعت 380 مليون دولار لحكومة الكويت، دفعة عراقية من إجمالي مبلغ مستحق على بغداد بسبب غزوها الكويت عام 1990.

وذكرت اللجنة في بيان، أنه "بدفع المبلغ الذي يُقتطع من إيرادات بيع النفط العراقي، تكون بغداد سدّدت 50.7 مليار دولار".

ولفتت إلى أن مبلغ 1.7 مليار دولار يتبقى على العراق، ويمثّل مطالب تقدمت بها مؤسسة البترول الكويتية، عن "الخسائر الناجمة عن الغزو وفقدانها إنتاجاً نفطياً بسبب أضرار واجهت بعض الحقول خلال الغزو".

وأقرّت اللجنة التابعة لمجلس الأمن والمؤسسة عام 1991، بوجوب دفع العراق 52.4 مليار دولار، لأفراد وشركات وأجهزة حكومية كويتية، لحقت بهم خسائر بسبب غزو نظام صدام حسين للكويت.

وتأسست اللجنة لمعالجة المطالبات ودفع التعويضات عن الخسائر والأضرار التي تكبدها الأفراد والشركات والحكومات والمنظمات الدولية، كنتيجة مباشرة لغزو العراق واحتلاله الكويت.

وتُدفَع المطالبات من صندوق الأمم المتحدة للتعويضات، الذي يتلقى نسبة مئوية من عائدات مبيعات تصدير النفط العراقي ومنتجاته، وقد حدّد هذا المعدل بـ5%، وخُفضت النسبة في أكثر من مناسبة، فيما تُدفع قيم التعويضات كل 3 أشهر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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