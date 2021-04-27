سياسة
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رغم التعهدات بمكافحة المخدرات.. ضبط شحنة كوكايين جديدة في مطار بيروت
أعلنت قوات الأمن بمطار بيروت الثلاثاء، أنها ألقت القبض على رجل كان يحاول تهريب 11 كيلوجراماً من الكوكايين إلى البلاد بعد قدومه من البرازيل. ويأتي الإعلان بعد يوم فقط من تعهُّد لبنان بمكافحة الاتجار بالمخدرات لإقناع السعودية برفع حظر فرضته لذات السبب.
رغم التعهدات بمكافحة المخدرات.. ضبط شحنة كوكايين جديدة في مطار بيروت
 الرجل كان يحاول تهريب 11 كيلوجراماً من الكوكايين إلى البلاد بعد قدومه من البرازيل على متن رحلة تابعة الخطوط القطرية / Reuters
27 أبريل 2021

أعلنت قوات الأمن اللبنانية القبض على مهرّب مخدرات مشتبه به في مطار بيروت الثلاثاء، بعد يوم من تعهُّد لبنان بمكافحة الاتجار في المخدرات لإقناع السعودية برفع حظر فرضته على واردات الفاكهة والخضراوات اللبنانية.

وفرضت السعودية الحظر في الأسبوع الماضي قائلة إنها صادرت كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المنشطة كانت مخبأة داخل شحنة رمان قادمة من لبنان، وقالت إن نشاط تهريب المخدرات في زيادة.

وأصدرت بلدان خليجية أخرى بيانات تدعم الحظر السعودي، مما يثير مخاوف في لبنان الذي يواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة، من أن تحذو هذه البلدان حذو الرياض.

وذكرت قوات الأمن في مطار بيروت الثلاثاء، أنها ألقت القبض على رجل كان يحاول تهريب 11 كيلوجراماً من الكوكايين إلى البلاد، وكان قادماً من البرازيل على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية القطرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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