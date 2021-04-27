أعلنت قوات الأمن اللبنانية القبض على مهرّب مخدرات مشتبه به في مطار بيروت الثلاثاء، بعد يوم من تعهُّد لبنان بمكافحة الاتجار في المخدرات لإقناع السعودية برفع حظر فرضته على واردات الفاكهة والخضراوات اللبنانية.

وفرضت السعودية الحظر في الأسبوع الماضي قائلة إنها صادرت كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المنشطة كانت مخبأة داخل شحنة رمان قادمة من لبنان، وقالت إن نشاط تهريب المخدرات في زيادة.

وأصدرت بلدان خليجية أخرى بيانات تدعم الحظر السعودي، مما يثير مخاوف في لبنان الذي يواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة، من أن تحذو هذه البلدان حذو الرياض.

وذكرت قوات الأمن في مطار بيروت الثلاثاء، أنها ألقت القبض على رجل كان يحاول تهريب 11 كيلوجراماً من الكوكايين إلى البلاد، وكان قادماً من البرازيل على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية القطرية.