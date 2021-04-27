أعلنت اللجنة الأولمبية بالأردن الثلاثاء، وفاة لاعب المنتخب الوطني الملاكم راشد صويصات، متأثراً بإصابته في نزال بطولة العالم للشباب.

وقالت اللجنة في بيان، إن صويصات "انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء الاثنين، متأثراً بإصابة تعرّض لها أثناء نزاله مساء الجمعة 16 أبريل/نيسان الجاري في بطولة العالم للشباب والشابات التي أقيمت بمدينة كالسي البولندية".

وأضاف البيان: "إذ تنعى اللجنة الأولمبية الأردنية ممثَّلةً برئيسها الأمير فيصل بن الحسين وأعضاء مجلس الإدارة والأسرة الرياضية الأردنية، الفقيد صويصات، فإنها تتقدم إلى أهله وزملائه وأصدقائه بخالص العزاء والمواساة، وتضرع إلى الله جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه".

وتَعرَّض صويصات (مولود عام 2002‎) للضربة القاضية أمام لاعب من إستونيا في نزال وزن 81 كيلوجراماً، مما استدعى دخوله إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة، وفق ما ذكرته صحف محلية.‎