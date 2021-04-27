سياسة
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وفاة ملاكم أردني شاب متأثراً بإصابته في بطولة العالم للشباب
أصدرت اللجنة الأولمبية بياناً أعلنت فيه وفاة لاعب المنتخب الوطني الملاكم راشد صويصات، متأثراً بإصابته في نزال بطولة العالم للشباب. وكان صويصات المولود عام 2002‎، تَعرَّض للضربة القاضية أمام لاعب من إستونيا في نزال وزن 81 كيلوجراماً.
وفاة ملاكم أردني شاب متأثراً بإصابته في بطولة العالم للشباب
اللجنة الأولمبية بالأردن تعلن وفاة لاعب المنتخب الوطني الملاكم راشد صويصات متأثراً بإصابته
27 أبريل 2021

أعلنت اللجنة الأولمبية بالأردن الثلاثاء، وفاة لاعب المنتخب الوطني الملاكم راشد صويصات، متأثراً بإصابته في نزال بطولة العالم للشباب.

وقالت اللجنة في بيان، إن صويصات "انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء الاثنين، متأثراً بإصابة تعرّض لها أثناء نزاله مساء الجمعة 16 أبريل/نيسان الجاري في بطولة العالم للشباب والشابات التي أقيمت بمدينة كالسي البولندية".

وأضاف البيان: "إذ تنعى اللجنة الأولمبية الأردنية ممثَّلةً برئيسها الأمير فيصل بن الحسين وأعضاء مجلس الإدارة والأسرة الرياضية الأردنية، الفقيد صويصات، فإنها تتقدم إلى أهله وزملائه وأصدقائه بخالص العزاء والمواساة، وتضرع إلى الله جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه".

وتَعرَّض صويصات (مولود عام 2002‎) للضربة القاضية أمام لاعب من إستونيا في نزال وزن 81 كيلوجراماً، مما استدعى دخوله إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة، وفق ما ذكرته صحف محلية.‎

مصدر:TRT عربي - وكالات
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