سياسة
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إسرائيل مهتمة بجذب سياح إماراتيين مع استعدادها لإعادة فتح القطاع السياحي
أعلنت إسرائيل عن خطط لجذب السياح من الإمارات مع استعدادها لفتح القطاع السياحي، وقالت وزيرة السياحة الإسرائيلية إن حملة تسويق من أجل السياحة ستشمل حملة إعلانية في دبي التي لديها إمكانيات سياحية كبيرة لإسرائيل.
إسرائيل مهتمة بجذب سياح إماراتيين مع استعدادها لإعادة فتح القطاع السياحي
وزيرة السياحة الإسرائيلية قالت للصحفيين إن حملة التسويق ستشمل حملة إعلانية في دبي التي لديها إمكانيات سياحية كبيرة لإسرائيل / Reuters
27 أبريل 2021

أعلنت إسرائيل التي ستعيد فتح القطاع السياحي للمجموعات التي تلقت اللقاحات الشهر المقبل، الثلاثاء، عن خطط لجذب السياح من الإمارات في أعقاب اتفاق تطبيع العلاقات التاريخي العام الماضي.

وستعيد إسرائيل فتح حدودها في 23 مايو/أيار المقبل.

وقالت وزيرة السياحة أريت فركاش-هكوهين للصحفيين، إن حملة التسويق ستشمل حملة إعلانية في دبي، وأضافت: "لدى دبي إمكانيات سياحية كبيرة لإسرائيل".

وحسب الوزيرة سيُسمح في البداية للمجموعات السياحية فقط بالدخول إلى إسرائيل، على أن يُسمح للأفراد الذين تلقوا التطعيم بالزيارة اعتباراً من يوليو/تموز.

وإلى جانب السياح الإماراتيين، تتوقع فركاش-هكوهين وصول سياح من الوجهات التقليدية مثل بريطانيا والولايات المتحدة.

وحصل أكثر من نصف سكان الدولة العبرية البالغ تعدادهم 9,3 مليون نسمة على الجرعتين اللازمتين من لقاح فايزر/بيونتيك.

وأدّت حملة التطعيمات إلى انخفاض ملموس في أعداد الإصابات، كما سمحت بالعودة إلى الحياة شبه الطبيعية.

وستقدّم وزارة السياحة أيضاً عروضاً ومزايا لشركات الطيران المتجهة إلى مدينة إيلات الساحلية على البحر الأحمر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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