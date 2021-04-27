سياسة
2 دقيقة قراءة
لإيجاد أرضية مشتركة.. انطلاق اجتماعات "5+1" حول قبرص بلقاء غوتيريش وتتار
انطلق الثلاثاء أول اجتماعات مجموعة "5+1" غير الرسمي حول جزيرة قبرص، بلقاء ثنائي بين الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس شمال قبرص التركية أرسين تتار، وصفه الأخير بـ"المثمر"، وستستمر المحادثات في الفترة 27-29 أبريل/نيسان الجاري.
لإيجاد أرضية مشتركة.. انطلاق اجتماعات "5+1" حول قبرص بلقاء غوتيريش وتتار
رئيس شمال قبرص التركية أرسين تتار قال إن الأمين العامّ للأمم المتحدة على دراية بالقضية القبرصية والاجتماع معه كان مثمراً / Reuters
27 أبريل 2021

انطلق أول اجتماعات مجموعة "5+1" غير الرسمي حول قبرص الثلاثاء، في مدينة جنيف السويسرية، بلقاء ثنائي بين الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس شمال قبرص التركية أرسين تتار.

وحضر اللقاء إلى جانب تتار، وزير الخارجية تحسين أرطغرل أوغلو وعدد آخر من المسؤولين.

وفي تصريح صحفي عقب اللقاء، قال تتار إن الاجتماع "كان مثمراً"، مشيراً إلى أن غوتيريش على "دراية جيدة" بالقضية القبرصية.

ولفت إلى أنه أطلع الأمين العامّ على موقف قبرص التركية ونياتها الحسنة في ما يتعلق بجهود الحلّ، وأكّد له أن القبارصة الأتراك لطالما كانوا الطرف المتضرر في الجزيرة.

وأشار تتار إلى أن غوتيريش سيلتقي الطرف الآخر أيضاً، وستُناقَش القضية القبرصية بكثافة خلال اليومين القادمين.

ومن المرتقَب أن يلتقي غوتيريش في وقت لاحق الثلاثاء، رئيس قبرص الرومية نيكوس أناستاسياديس.

كما يقيم غوتيريش مساء الثلاثاء، مأدبة عشاء على شرف طرفَي قبرص ورؤساء وفود الدول الضامنة، تركيا واليونان وبريطانيا.

ويترأس الوفد التركي في الاجتماع وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو.

وفي الفترة 27-29 أبريل/نيسان الجاري، تنعقد اجتماعات مجموعة "5+1" حول قبرص، في مدينة جنيف، برعاية الأمم المتحدة.

وتتألف مجموعة "5+1" من الدول الضامنة الثلاث (اليونان وتركيا وبريطانيا) وشطرَي جزيرة قبرص (التركي والرومي)، إضافة إلى الأمم المتحدة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا خلال يوليو/تموز 2017، لم تجرِ أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.

وتعاني قبرص منذ 1974 انقساماً بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدّمَتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

مصدر:AA
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us