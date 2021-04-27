سياسة
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السلطات الصحية: لا حاجة بالأمريكيين الملقَّحين إلى وضع كمامة في الخارج
قالت السلطات الصحية الأمريكية إن الأمريكيين الذين تَلقَّوا اللقاح المضادّ لفيروس كورونا لم يعودوا في حاجة إلى وضع كمامة عندما يكونون في الخارج إلا في الأماكن المزدحمة.
السلطات الصحية: لا حاجة بالأمريكيين الملقَّحين إلى وضع كمامة في الخارج
السلطات الصحية الأمريكية: لا حاجة بالأمريكيين الملقَّحين إلى وضع كمامة في الخارج / Reuters
27 أبريل 2021

قالت السلطات الصحية الأمريكية الثلاثاء إن الأمريكيين الذين تَلقَّوا اللقاح المضادّ لفيروس كورونا لم يعودوا في حاجة إلى وضع كمامة عندما يكونون في الخارج إلا في الأماكن المزدحمة.

وأوضحت روشيل والينسكي مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، أنه "إذا تلقيتم اللقاح بجرعتيه ورغبتم في المشاركة في تجمُّع صغير مع أشخاص ملقَّحين وغير ملقَّحين (...) تُظهِر البيانات العلمية (...) أنه يمكنكم ذلك بلا كمامة".

وأضافت خلال مؤتمر صحافي: "من ناحية أخرى، نواصل التوصية بوضع كمامة في الأماكن الخارجية المزدحمة، مثل الملاعب الرياضية الممتلئة والحفلات الموسيقية".

وبرّرَت ذلك بحقيقة أنه قد يكون في هذه الأماكن عديد من الأشخاص غير الملقَّحين والمعرَّضين لخطر الإصابة بشكل حادّ "بكوفيد-19".

وتابعت: "اليوم يوم جديد يمكننا فيه اتخاذ خطوة إضافية نحو العودة إلى الوضع الطبيعي" قبل تفشّي فيروس كورونا.

وتقدّر "سي دي سي" أن غير الملقَّحين يمكنهم التنزُّه أو ممارسة الجري أو ركوب الدرَّاجات مع أفراد أسرهم أو المشاركة في "تجمعات صغيرة" في الخارج مع أشخاص ملقَّحين بلا كمامة. لكن عليهم دائماً تغطية وجوههم في حال وجود أشخاص غير محصَّنين.

ووفقاً لبيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تَلقَّى 42,5 في المئة من سكان الولايات المتحدة، أي ما يعادل أكثر من 140 مليون شخص، جرعة واحدة على الأقلّ من أحد اللقاحات الثلاثة المصرَّح بها في البلاد (فايرز/بايونتيك وموديرنا وجونسون آند جونسون).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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