قالت وسائل إعلام محلية فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الشاب منصور محمد أبو الفدى من منزله في قرية العيساوية بالقدس المحتلة.

وجاء اعتقال الشابّ أبو الفدى الثلاثاء، بعد يومين من انتشار صورته بشكل كبير في أثناء الاحتفال بتراجع قوات الاحتلال عن إجراءات التضييق على الفلسطينيين في ساحة باب العامود، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وكانت مواجهات عنيفة دارت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي يومياً منذ بداية شهر رمضان المبارك بسبب محاولة قوات الاحتلال تقييد حركة الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة خصوصاً في محيط المسجد الأقصى المبارك، بعد صلاة التراويح.

ومساء السبت أعلنت سلطات الاحتلال رفع القيود وإزالة الحواجز من ساحة باب العامود، ما عدّه الفلسطينيون انتصاراً لموقف شباب مدينة القدس، وتجمُّع مئات الشبان في الساحة، وانتشرت صورة أبو الفدى بشكل كبير في أثناء الاحتفال.

واعتقلت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين وأصابت مئات خلال المواجهات التي شهدتها القدس منذ بداية شهر رمضان المبارك.