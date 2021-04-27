سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد.. جدل بعد نشر لحظة إلقاء الشرطة الأمريكية القبض على مسنّة تعاني الخرف
تَسبَّب انتشار مقطع فيديو لاعتقال شرطة كولورادو الأمريكية بعنفٍ سيدةً تبلغ من العمر 73 عاماً ويُعتقد أنها مصابة بالخرف، في حالة واسعة من الجدل.. ماذا حدث؟
شاهد.. جدل بعد نشر لحظة إلقاء الشرطة الأمريكية القبض على مسنّة تعاني الخرف
جدل عقب انتشار مقطع فيديو للاعتقال العنيف للسيدة كارن غارنر التي تقول عائلتها إنها تعاني الخرف / AP
27 أبريل 2021

ثارت حالة من الجدل عقب نشر مقطع فيديو لاعتقال عنيف لسيدة تبلغ من العمر 73 عاماً ويُعتقد أنها مصابة بالخرف، بعد مغادرتها سوق "وول مارت" في كولورادو الأمريكية في يونيو/حزيران الماضي.

وظهر في المقطع المصوَّر عبر الكاميرات المثبَّتة على ملابس عناصر الشرطة، الضابط أوستن هوب في في أثناء إلقائه القبض على السيدة كارن غارنر، ثانياً ذراعها خلف ظهرها، وهو يقول لزملائه الضباط: "هل أنتم مستعدون لموسيقى البوب؟"، مضيفاً أن عملية الاعتقال "سارت على ما يرام"، وأن السيدة غارنر كانت "مرِنة".

ويُسمع في مقطع الفيديو الذي تصل مدته إلى نحو ساعة صوتُ أحد الضباط وهو يقول: "لقد حطّمناها".

وبنهاية المقطع يقول هوب إن السيدة غارنر هي أول شخص يقيّده بأصفاد متعرّجة، مضيفاً أنه "كان في منتهى الحماسة".

ويتابع: "حسن، فلنتصارع يا فتاة، لقد طرحتُها أرضاً ووضعت الأصفاد في يديها، وألقيتها على الأرض عدة مرات".

ويضيف الضابط هوب متباهياً: "لا أصدّق أنني طرحت سيدة تبلغ 73 عاماً أرضاً".

وتعليقاً على الواقعة تقول سارة شيلكه محامية السيدة غارنر وعائلتها لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن مقطع الفيديو "يمزّق القلوب، ولا يمكننا مشاهدته"، مضيفة أن السيدة غارنر ظلت 6 ساعات مقيّدة اليدين في زنزانة، قبل أن تستطيع أن ترى طبيباً.

ووفقاً لدعوى قضائية عائلية، استُدعيَ ضباط الشرطة بعد أن غادرت غارنر متجر "وول مارت" بلا دفع لثمن أشياء بقيمة 13.88 دولار، وزُعِم أنها حاولت نزع كمامة أحد الموظفين، قبل أن تُلقيَ الشرطة القبض على السيدة التي تقول عائلتها إنها تعاني الخرف.

وفي فيديو الاعتقال، يمكن سماع غارنر وهي تقول للضباط: "سأعود إلى المنزل"، فيما تسير على الأعشاب المحاذية لطريق سريع.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us