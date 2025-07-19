وقال الجيش في بيان، إن ضابطاً من كتيبة الهندسة 710 التابعة لفرقة "رام" (179)، أصيب بجروح خطيرة خلال إحدى المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة، دون ذكر تفاصيل إضافية عن ظروف إصابته.

وأضاف البيان أن جندياً آخر من قوات الاحتياط، يخدم في كتيبة الهندسة 749 التابعة للواء "بيسلاح 828"، أصيب أيضاً بجروح خطيرة في وقت سابق السبت، خلال اشتباكات مماثلة جنوبي القطاع.

وأوضح الجيش أن المصابين نُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأُبلغت عائلتاهما بالحادثة.

تأتي هذه الإصابات فيما تواصل إسرائيل حرب الإبادة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، وسط تجاهل تامّ للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلال الأيام الأخيرة صعّدت الفصائل الفلسطينية عملياتها ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة، عبر أكمنة وهجمات متنوعة، بالتزامن مع مفاوضات غير مباشرة تُجرى في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

ووفق بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي، قُتل منذ بدء الحرب 893 ضابطاً وجندياً، بينهم 449 منذ بداية الاجتياح البري للقطاع في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما أصيب 6 آلاف و108 عسكريين إسرائيليين منذ بداية الحرب، ألفان و803 منهم أصيبوا خلال العمليات البرية في غزة. وتشير مصادر حقوقية وعسكرية إسرائيلية إلى أن هذه الأرقام قد لا تعكس حقيقة الخسائر الكاملة، في ظل اتهامات موجهة إلى الجيش بإخفاء جانب من خسائره.

وبدعم أمريكي مطلق، تواصل إسرائيل ارتكاب جرائم إبادة في غزة، خلفت أكثر من 199 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، فضلاً عن مجاعة أزهقت أرواح كثيرين.