سياسة
2 دقيقة قراءة
ولي العهد السعودي يعلن عن مفاوضات مع شركاء محتمَلين لبيع حصة من "أرامكو"
كشف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلة مع التليفزيون الرسمي للمملكة، عن خطة لبيع مزيد من أسهم عملاق النفط "أرامكو". وقال بن سلمان إن "المملكة تُجري مفاوضات مع شركاء محتمَلين لبيع حصة في عملاق النفط أرامكو".
ولي العهد السعودي يعلن عن مفاوضات مع شركاء محتمَلين لبيع حصة من "أرامكو"
وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان يعلن خطة لبيع مزيد من أسهم عملاق النفط "أرامكو" / AA
27 أبريل 2021

كشف وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان الثلاثاء، عن خطة لبيع مزيد من أسهم عملاق النفط أرامكو.

جاءت تصريحات بن سلمان في مقابلة مع التليفزيون الرسمي للمملكة، بثّتها فضائية "العربية" السعودية.

وقال بن سلمان: "المملكة تُجري مفاوضات مع شركاء محتمَلين لبيع حصة في عملاق النفط أرامكو".

وأشار إلى أن "النقاش حالياً لبيع 1% من أرامكو لأحد المستثمرين الأجانب"، بلا تحديد لهوية هؤلاء الشركاء.

وأضاف أنه توجد خطة لطرح جزء آخر من أسهم الشركة في اكتتاب عامّ ثانٍ، إضافةً إلى احتمال تملُّك صندوق الاستثمارات العامة لحصة في أكبر شركة نفط في العالم.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، طرحت أرامكو 1.5% من أسهمها لاكتتاب عامّ، بلغت حصيلته 29.5 مليار دولار، في أكبر طرح أوّلي في العالم.

وأرامكو السعودية هي أكبر شركات المملكة وثانية أكبر شركة مُدرَجة في العالم، ومملوكة للحكومة السعودية بأكثر من 98%، وتنتج في الظروف الطبيعية 10 ملايين برميل نفط يومياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us