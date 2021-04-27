كشف وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان الثلاثاء، عن خطة لبيع مزيد من أسهم عملاق النفط أرامكو.

جاءت تصريحات بن سلمان في مقابلة مع التليفزيون الرسمي للمملكة، بثّتها فضائية "العربية" السعودية.

وقال بن سلمان: "المملكة تُجري مفاوضات مع شركاء محتمَلين لبيع حصة في عملاق النفط أرامكو".

وأشار إلى أن "النقاش حالياً لبيع 1% من أرامكو لأحد المستثمرين الأجانب"، بلا تحديد لهوية هؤلاء الشركاء.

وأضاف أنه توجد خطة لطرح جزء آخر من أسهم الشركة في اكتتاب عامّ ثانٍ، إضافةً إلى احتمال تملُّك صندوق الاستثمارات العامة لحصة في أكبر شركة نفط في العالم.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، طرحت أرامكو 1.5% من أسهمها لاكتتاب عامّ، بلغت حصيلته 29.5 مليار دولار، في أكبر طرح أوّلي في العالم.

وأرامكو السعودية هي أكبر شركات المملكة وثانية أكبر شركة مُدرَجة في العالم، ومملوكة للحكومة السعودية بأكثر من 98%، وتنتج في الظروف الطبيعية 10 ملايين برميل نفط يومياً.