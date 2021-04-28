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"رايتس ووتش" ترصد جرائم تمييز عنصري إسرائيلية ضد الفلسطينيين، والبرلمان التركي يرفض وصف بايدن أحداث 1915بـ"الإبادة".

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"رايتس ووتش" ترصد جرائم تمييز عنصري إسرائيلية ضد الفلسطينيين

قالت منظمة"هيومن رايتس ووتش" إن السلطات الإسرائيلية ترتكب الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين. [TRT عربي]

ووفق المنظمة "تستند هذه النتائج إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية الشاملة للإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية". [TRT عربي]

ويدقق تقرير تلقَّت TRT عربي نسخة منه وجاء تحت عنوان "تجاوزا الحد.. السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد"، ويشير إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنح بشكل ممنهج امتيازات لليهود الإسرائيليين بينما تقمع الفلسطينيين، "ويمارَس هذا القمع بشكله الأشدّ في الأراضي المحتلة". [TRT عربي]

البرلمان التركي يُدين ويرفض وصف الرئيس الأمريكي أحداث 1915 بـ"الإبادة"

أصدر البرلمان التركي بموافقة أغلبية أعضائه الخميس بياناً أدان ورفض فيه إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن اعتراف بلاده بأحداث 1915 بوصفها "إبادة جماعية" للأرمن. [TRT عربي]

وورد في البيان الصادر عن الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا (البرلمان التركي): "نُدين بشدة وأسف إعلان الرئيس الأمريكي الناجم عن ضغوط اللوبيهات الأرمينية في واشنطن". وأضاف البيان: "نعتبر إعلان رئيس الولايات المتحدة غير المخوَّل له من الناحيتين القانونية والأخلاقية الحكم على مثل هذه الوقائع التاريخية، باطلاً".[TRT عربي]