أعلنت جماعة الحوثي اليمنية الأربعاء، استهداف قاعدة جوية جنوب غربيّ المملكة العربية السعودية بطائرة مسيَّرة، وذلك رداً على غارات التحالف العربي المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

جاء ذلك في بيان مقتضب للمتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع.

وقال سريع إنّ سلاح الجو المسيَّر التابع لجماعته "نفّذ عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط جنوب غربي السعودية".

وأضاف أنّ ”الهجوم نُفّذ بطائرة مسيَّرة نوع قاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة“، بحسب بيان المتحدث العسكري.

وتابع: ”يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد المشروع على استمرار العدوان والحصار المتواصل على بلدنا العزيز“.

وكثّف الحوثيون، مؤخراً إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيَّرات على مناطق سعودية، وسط إعلانات متكررة من التحالف بتدميرها، واتّهام الجماعة أنها مدعومة بتلك الأسلحة من إيران.

وتقول جماعة الحوثي إن هذه الهجمات تأتي رداً على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويشهد اليمن حرباً منذ أكثر من ست سنوات، أودت بحياة 235 ألف شخص، وبات 80 في المئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.