ثقافة
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ما قصة صباح القحطاني التي تصدَّرت مناشدتها وسائل التواصل في السعودية؟
تصدَّر هاشتاغ "انقذو صباح القحطاني" منصّات التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بشكل كبير مع بداية الأربعاء. بعد انتشار مقطع صوتي منسوب إلى صباح وهي تناشد المسؤولين بالتدخل العاجل لإنقاذ حياتها.
ما قصة صباح القحطاني التي تصدَّرت مناشدتها وسائل التواصل في السعودية؟
هاشتاغ "انقذو صباح القحطاني" يتصدّر منصّات التواصل الاجتماعي في السعودية / Getty Images
28 أبريل 2021

تصدّر هاشتاغ "انقذو صباح القحطاني" منصّات التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بشكل كبير مع بداية الأربعاء، بعد انتشار مقطع صوتي منسوب إلى صباح وهي تناشد المسؤولين بالتدخل العاجل لإنقاذ حياتها.

وتفاعل عدد كبير من النشطاء مع الهاشتاغ، مما أدى إلى رفعه بشكل سريع أملاً في أن يصل إلى الجهات المختصّة للتدخل الفوري لإنقاذ حياتها كما يقول النشطاء.

وبدأت القصة وفق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عندما عادت صباح من المستشفى إلى منزل شقيقتها بعد تعافيها قليلاً من الاعتداء عليها من أفراد أسرتها.

وبعد تماثلها للشفاء عادت صباح إلى منزل شقيقتها ومكثت فيه قليلاً قبل أن ينتشر لها مقطع صوتي فجر الأربعاء وهي تناشد المسؤولين بالتدخل العاجل لإنقاذ حياتها من شقيقها الذي اعتدى عليها بالسلاح هذه المرة، حسب النشطاء.

وفي وقت سابق كشفت إمارة عسير تفاصيل الاعتداء الأول على القحطاني، وقالت إن التحقيقات أظهرت أنّ إخوة صباح اعتدوا عليها بعد رفضها التوقيع على ورقة تنازل عن ميراث أبيها ورفضها الزواج من صديق لأحد إخوانها، ما دفعهم إلى الاعتداء عليها وضربها بشكل مبرح.

وأوضحت الإمارة في بيان نُشر على وسائل الإعلام السعودية أن الشرطة استدعت إخوانها في حين لاذ أحدُهم بالفرار ورُفع بلاغ للقبض عليه.

وانتشر التسجيل الصوتي على منصات التواصل الاجتماعي بشكل سريع، إذ طالب النشطاء بضرورة وقوف الجهات المختصة معها وحمايتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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