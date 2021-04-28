ثقافة
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لماذا شجعت مدرسة أمريكية العاملين لديها على عدم تلقّي لقاح كورونا؟
تشجّع مدرسة أمريكية العاملين لديها على عدم تلقي لقاح فيروس كورونا، إذ قررت منع أي موظف يحصل عليه من التعامل مع طلابها.
لماذا شجعت مدرسة أمريكية العاملين لديها على عدم تلقّي لقاح كورونا؟
مدرسة أمريكية تمنع المعلمين الحاصلين على لقاح كورونا من التعامل مع طلابها / AFP
28 أبريل 2021

تشجّع مدرسة أمريكية العاملين لديها على عدم تلقي لقاح فيروس كورونا، إذ قررت منع أي موظف يحصل عليه من التعامل مع طلابها.

واستشهدت إدارة مدرسة "أكاديمية سنتنر" بمزاعم حول تأثر مَن لم يحصلوا على اللقاح "سلباً" عند تعاملهم مع الحاصلين عليه.

ويقول الخبراء إنه لا يوجد دليل على صحة هذه المزاعم. وقال مسؤولو الصحة الأمريكيون إن اللقاح آمن وفعال.

وحتى الآن تلقى نحو 141 مليون أمريكي جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتقع أكاديمية سنتنر في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، وتبلغ رسومها الدراسية السنوية 15160 دولاراً، على الأقل للأطفال في مرحلة الحضانة، وترتفع لتصل إلى ما يقرب من 30 ألف دولار للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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