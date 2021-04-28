ثقافة
2 دقيقة قراءة
بسبب تجديد مسكنه.. ضغوط يواجهها رئيس وزراء بريطانيا
تعرَّض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لضغوط متزايدة اليوم الأربعاء، لتفسير من موَّل تجديد مقر إقامته الرسمي في داوننج ستريت، بعدما قال كبير مستشاريه السابق إنّه ربما خالف قواعد التبرعات السياسية.
بسبب تجديد مسكنه.. ضغوط يواجهها رئيس وزراء بريطانيا
رئيس الوزراء البريطاني يتعرض لضغوط متزايدة لتفسير من موَّل تجديد مقر إقامته الرسمي في داوننج ستريت / AFP
28 أبريل 2021

تعرَّض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لضغوط متزايدة اليوم الأربعاء، لتفسير من موَّل تجديد مقر إقامته الرسمي في داوننج ستريت، بعدما قال كبير مستشاريه السابق إنّه ربما خالف قواعد التبرعات السياسية.

وقبل ثمانية أيام من انتخابات محلية في إنجلترا بالإضافة إلى انتخابات المجالس المحلية في ويلز واسكتلندا يواجه جونسون فيضاً من المزاعم بشأن كل شيء، من تعامله المرتبك في بادئ الأمر مع أزمة كوفيد-19 إلى تساؤلات عما حدث من تسريبات من مكتبه ومصدرها.

والشهر الماضي قالت المتحدثة باسم جونسون رداً على سؤال عن تجديد شقته السكنية إن كل التبرعات والهدايا والمزايا أُعلنت كما ينبغي ولم تُستخدم أي أموال من حزب المحافظين في تجديد الشقة.

ويُخصص لجونسون كل عام مبلغ قدره 30 ألف جنيه إسترليني (42 ألف دولار) من أموال دافعي الضرائب لصيانة مقر إقامته الرسمي وتجهيزه، لكن أي مبلغ يزيد على ذلك يتعيّن أن يتحمله رئيس الوزراء.

وقال وزراء إن جونسون دفع تكاليف التجديد من أمواله الخاصة لكن لم يتضح متى دفعها وما إذا كانت تكاليف التجديد التي يتردد أنها بلغت 280 ألف دولار جاءت في بادئ الأمر من قرض. وحسب قواعد التمويل السياسي كان يتعين على جونسون الإبلاغ عن ذلك، وهو ما دفع حزب العمال المعارض إلى طلب تفسير منه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us