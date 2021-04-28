بدأت القوات المسلحة التركية الأربعاء تدريب أفرادها على استخدام منظومة "حصار" للدفاع الجوي، وهو أول نظام دفاع صاروخي محلي الصنع.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول بأن منظومة الدفاع الصاروخي التي طوِّرت من قبل رئاسة الصناعات الدفاعية التركية جرى التدريب عليها عبر أجهزة المحاكاة للاطلاع على الأدوار متعددة المهام للنظام الدفاعي.

وأضاف أن التدريبات تهدف إلى تزويد المتدربين بجميع إمكانيات الأنظمة وبالمعرفة والمهارات لضمان الاستخدام الأكثر كفاءة للأنظمة وفقاً للمتطلبات العامة والتكتيكية، بمشاركة خبراء شركة من شركة "أسيلسان" التركية للصناعات الإلكترونية العسكرية.

وتهدف مشاريع "حصار" إلى تلبية احتياجات الدفاع الجوي متوسط الارتفاع ومنخفض الارتفاع للقوات المسلحة، وإكساب تركيا منظومة دفاع جوي صاروخي تعتبر منافسة لنظيراتها في العالم.

وستكون منظومات "حصار" فعالة ضد الطائرات والمروحيات والصواريخ والطائرات من دون طيار وصواريخ جو-أرض المصنعة ضمن مشروع "غوك توغ" التركي والتي من المستهدف استخدامها في المنظومات الأرضية المطورة في المشروع.