سياسة
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تركيا تجدد دعمها مبدأ "حلّ الدولتين" في جزيرة قبرص
قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الأربعاء، إنّ مبدأ "حلّ الدولتين" في جزيرة قبرص، القائم على المساواة في السيادة، يحظى بالدّعم الكامل من تركيا.
تركيا تجدد دعمها مبدأ "حلّ الدولتين" في جزيرة قبرص
جاوش أوغلو: تركيا تؤيد "حلّ الدولتين" في جزيرة قبرص / AA
28 أبريل 2021

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الأربعاء، إنّ مبدأ "حلّ الدولتين" في جزيرة قبرص، القائم على المساواة في السيادة، يحظى بالدّعم الكامل من تركيا.

جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر، نشرها تعقيباً على اجتماع مجموعة "5 1" غير الرسمي المنعقد في جنيف بين 27-29 أبريل/نيسان الجاري، برعاية الأمم المتحدة.

وأضاف جاوش أوغلو بهذا الخصوص: "لقد أيّدنا بالكامل رؤية الجانب القبرصي التركي، القائم على المساواة في السيادة".

وأوضح أنّ المحادثات بين رؤساء الوفود المشاركة، تطرّقت للحديث عن الصعوبات التي تجعل من "الحل الفيدرالي" في الجزيرة مستحيلاً.

وتتألف مجموعة "5 1" مِن الدول الضامنة الثلاث (اليونان وتركيا وبريطانيا)، وشطري جزيرة قبرص (التركي واليوناني)، إضافة إلى الأمم المتحدة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا خلال يوليو/تموز 2017، لم تجرِ أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.

وتعاني قبرص منذ 1974، انقساماً بين شطرين تركي في الشمال ويوناني في الجنوب، وفي 2004، رفض القبارصة اليونانيين خطة قدّمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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