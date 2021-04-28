سياسة
2 دقيقة قراءة
اللقاح شرط  التراويح.. البحرين تسمح بالصلاة في المساجد لمن تلقَّوا التطعيم
بدأت البحرين السماح لمن تلقَّوا التطعيم بحضور صلاتَي الجمعة والتراويح في المساجد خلال شهر رمضان، مع التزام المحافظة على التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات وقياس درجة الحرارة قبل الدخول.
اللقاح شرط  التراويح.. البحرين تسمح بالصلاة في المساجد لمن تلقَّوا التطعيم
يُسمح الآن لمن حصلوا على جرعتي التطعيم بأداء صلاتَي الجمعة والتراويح في المساجد خلال الصيام مع التزام المحافظة على التباعد الاجتماعي / Reuters
28 أبريل 2021

يتوافد المواطنون والمقيمون في البحرين الذين جرى تطعيمهم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، على المساجد لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان، بعد أن سمحت الحكومة لمن طُعِّموا فقط بدخول الجوامع لأداء الصلوات فيها، مع التزامهم إجراءات الوقاية بما في ذلك المحافظة على التباعد الاجتماعي.

ويُسمح الآن لمن حصلوا على جرعتَي التطعيم بأداء صلاتَي الجمعة والتراويح في المساجد خلال شهر الصيام، مع التزام المحافظة على التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات وقياس درجة الحرارة قبل الدخول.

ويبتهج كثيرون في مملكة البحرين بالسماح لهم بالعودة إلى المساجد خلال شهر رمضان بعد حرمانهم منها رمضان الماضي، حسب ما نقلته في شهادات وكالة رويترز.

وطعمت المملكة الصغيرة التي يقدر عدد سكانها بما يزيد قليلاً على 1.5 مليون نسمة، نحو 36% من سكانها وبدأت تدريجياً في إعادة فتح اقتصادها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us