يتوافد المواطنون والمقيمون في البحرين الذين جرى تطعيمهم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، على المساجد لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان، بعد أن سمحت الحكومة لمن طُعِّموا فقط بدخول الجوامع لأداء الصلوات فيها، مع التزامهم إجراءات الوقاية بما في ذلك المحافظة على التباعد الاجتماعي.

ويُسمح الآن لمن حصلوا على جرعتَي التطعيم بأداء صلاتَي الجمعة والتراويح في المساجد خلال شهر الصيام، مع التزام المحافظة على التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات وقياس درجة الحرارة قبل الدخول.

ويبتهج كثيرون في مملكة البحرين بالسماح لهم بالعودة إلى المساجد خلال شهر رمضان بعد حرمانهم منها رمضان الماضي، حسب ما نقلته في شهادات وكالة رويترز.

وطعمت المملكة الصغيرة التي يقدر عدد سكانها بما يزيد قليلاً على 1.5 مليون نسمة، نحو 36% من سكانها وبدأت تدريجياً في إعادة فتح اقتصادها.