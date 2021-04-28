سياسة
2 دقيقة قراءة
رغم أزمة ريجيني.. مصر أكبر مشتر للأسلحة من إيطاليا للعام الثاني على التوالي
قالت شبكة السّلام ونزع السلاح الإيطالية إنّ مصر احتفظت بمكانتها للسنة الثانية على التوالي بأنها المشتري الرئيسي لأنظمة الأسلحة التي تصدّرها شركات التصنيع العسكري الإيطالية.
رغم أزمة ريجيني.. مصر أكبر مشتر للأسلحة من إيطاليا للعام الثاني على التوالي
مصر أكبر مشترٍ للأسلحة من إيطاليا للعام الثاني على التوالي / Reuters
28 أبريل 2021

قالت شبكة السّلام ونزع السلاح الإيطالية إنّ مصر احتفظت بمكانتها للسنة الثانية على التوالي بأنها المشتري الرئيسي لأنظمة الأسلحة التي تصدّرها شركات التصنيع العسكري الإيطالية.

وأوضحت الشبكة، بعد تقديم التقرير الحكومي السنوي إلى البرلمان حول صادرات الأسلحة، الذي ينظّم البيع الخارجي للأنظمة العسكرية الإيطالية، أنّ "شؤون التسليح مع حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لا تزال مزدهرة على الرغم من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعدم التعاون في قضيتي ريجيني وزكي".

وأشارت الشبكة إلى أنّه "خلال عام 2020، بلغ إجمالي عدد التراخيص الجديدة الصادرة لتصدير معدات عسكرية بقيمة 3927 مليون يورو، بانخفاض ملحوظ بنسبة 25% مقارنة بإجمالي عام 2019، الذي كان متماشياً مع العام الماضي أيضاً".

وأشارت إلى أنّ تصاريح التراخيص الجديدة تشكّل البيانات السياسية البارزة فيما يتعلق بقرارات الحكومة الحالية، والتي "تؤكد فيها مصر نفسها أنها الدولة المتلقية لأكبر عدد من التراخيص، حيث ارتفعت حصتها إلى 991.2 مليون يورو (أكثر بـ120 مليون يورو) بفضل رخصة بيع فرقاطتي شركة (Fremm)".

وخلصت شبكة السلام ونزع السلاح الإيطالية إلى القول إنّ الولايات المتحدة تأتي في المرتبة الثانية بـ456.4 مليون (بزيادة بحجم 150 مليون يورو)، تليها المملكة المتحدة بـ352 مليون يورو، (بانخفاض بمبلغ 67 مليون يورو).

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us