قالت شبكة السّلام ونزع السلاح الإيطالية إنّ مصر احتفظت بمكانتها للسنة الثانية على التوالي بأنها المشتري الرئيسي لأنظمة الأسلحة التي تصدّرها شركات التصنيع العسكري الإيطالية.

وأوضحت الشبكة، بعد تقديم التقرير الحكومي السنوي إلى البرلمان حول صادرات الأسلحة، الذي ينظّم البيع الخارجي للأنظمة العسكرية الإيطالية، أنّ "شؤون التسليح مع حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لا تزال مزدهرة على الرغم من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعدم التعاون في قضيتي ريجيني وزكي".

وأشارت الشبكة إلى أنّه "خلال عام 2020، بلغ إجمالي عدد التراخيص الجديدة الصادرة لتصدير معدات عسكرية بقيمة 3927 مليون يورو، بانخفاض ملحوظ بنسبة 25% مقارنة بإجمالي عام 2019، الذي كان متماشياً مع العام الماضي أيضاً".

وأشارت إلى أنّ تصاريح التراخيص الجديدة تشكّل البيانات السياسية البارزة فيما يتعلق بقرارات الحكومة الحالية، والتي "تؤكد فيها مصر نفسها أنها الدولة المتلقية لأكبر عدد من التراخيص، حيث ارتفعت حصتها إلى 991.2 مليون يورو (أكثر بـ120 مليون يورو) بفضل رخصة بيع فرقاطتي شركة (Fremm)".

وخلصت شبكة السلام ونزع السلاح الإيطالية إلى القول إنّ الولايات المتحدة تأتي في المرتبة الثانية بـ456.4 مليون (بزيادة بحجم 150 مليون يورو)، تليها المملكة المتحدة بـ352 مليون يورو، (بانخفاض بمبلغ 67 مليون يورو).