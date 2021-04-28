أكدت وزارة الدفاع التركية أن قاعدة إنجرليك الجوية قاعدة تركية، تتبع القوات الجوية التركية مباشرة.

ولفتت الوزارة في بيان لها، إلى أن القاعدة وجميع منشآتها تعود ملكيتها المباشرة إلى الجمهورية التركية.

وأوضح البيان أن "تركيا تعطي الولايات المتحدة الحق في استخدام القاعدة وفقاً لتدابير الدفاع المشترك".

كما أشار إلى أنه "وفقاً لاتفاقية التعاون الدفاعي والاقتصادي الموقّعة بين الولايات المتحدة وتركيا بتاريخ 29 مارس/آذار 1980، يحق للقوات الأمريكية استخدام محدد لمنشآت القاعدة، بإذن من حكومة الجمهورية التركية".

وأكّد بيان وزارة الدفاع أن "قاعدة إنجرليك الجوية تُعد واحدة من القواعد التي تمتلكها القوات المسلحة التركية، كذلك فإن كل المنشآت الموجودة فيها تعود ملكيتها المباشرة إلى الجمهورية التركية"، مشدداً على أن "العلم التركي العظيم يرفرف على سماء القاعدة 24 ساعة يومياً ولا يمكن إنزاله.. كذلك فإن إدارة القاعدة تتبع في هيراركيتها القوات التركية مباشرة".

وأوضح البيان أن القاعدة تستضيف عناصر دفاعية ليس فقط من الولايات المتحدة، وإنما أيضاً من إسبانيا وقطر وبولندا.