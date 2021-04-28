سياسة
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"أنا محمد سليم".. حملة ضد بريطانيا تنظمها نجلة أحد ضحايا الإسلاموفوبيا
أطلقت نجلة محمد سليم الذي قُتِل قبل نحو 8 أعوام في بريطانيا على يد أحد الإرهابيين البيض، حملة بعنوان "أنا محمد سليم" تتهم فيها الحكومة البريطانية ورئيس الوزراء بوريس جونسون، بتعزيز الإسلاموفوبيا في البلاد، ورفض التعريف الذي يتبنّاه الناس لها.
"أنا محمد سليم".. حملة ضد بريطانيا تنظمها نجلة أحد ضحايا الإسلاموفوبيا
ماز سليم أطلقت حملة تتهم فيها الحكومة البريطانية ورئيس الوزراء بتعزيز الإسلاموفوبيا وتصاعد جرائم الكراهية ضد المسلمين
28 أبريل 2021

اتهمت نجلة محمد سليم الذي قُتِل قبل نحو 8 أعوام في بريطانيا على يد أحد الإرهابيين البيض، الحكومة البريطانية ووزارة الداخلية ورئيس الوزراء بوريس جونسون، بتعزيز الإسلاموفوبيا في البلاد، ورفض التعريف الذي يتبنّاه الناس لها.

وقالت "ماز سليم" في بيان، إن أباها قُتِل على يد "أحد النازيين الجدد خلال عودته إلى منزله من مسجده المحلي في 29 أبريل/نيسان 2013، قبل أن يشن القاتل حملة هجوم على المساجد على مدار ثلاثة أشهر في منطقة ويست ميدلاندز".

واتهمت سليم هيئة الإذاعة البريطانية BBC بتجاهل قضايا المسلمين وحوادث العنف ضدهم، وعدم وصف الجناة بـ"الإرهابيين.. ما داموا بيضاً أوروبيين".

ولفتت إلى أن حوادث الكراهية ضد المسلمين زادت بنسبة 375% بعد تصريحات "شبّه فيها رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون النساء المسلمات بصناديق البريد".

وأكّدت سليم التي أطلقت حملة بهاشتاغ #IAmMohammedSaleem، أو "أنا محمد سليم"، أن المسؤول عن جرائم الكراهية وتعميق الانقسام في المجتمع البريطاني، هو حكومة المحافظين برئاسة جونسون، لا المهاجرين.

مصدر:TRT عربي
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