وفي بيان لها، أدانت الجماعة الإسلامية "هذه الجريمة الجبانة"، مؤكدة “تحميل العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عنها”. كما تساءلت عن “المدى الذي ستستمر فيه هذه العربدة الصهيونية في تهديد أمن لبنان واستقراره”.

من جانبه، قال الدفاع المدني في بيان إنّ فرق الإطفاء والإنقاذ تدخلت عند الساعة 9:10 صباحاً لإخماد حريق اندلع في سيارة إثر استهدافها من مسيّرة إسرائيلية.

ولفت إلى أن الحريق امتد إلى مساحة من الأعشاب على طريق بلدة بعورتا.

وأشار الدفاع المدني إلى أن عناصره تمكنوا من السيطرة على النيران، و"عملوا على انتشال جثمان شهيد كان داخل السيارة".

وجددت مديرية الدفاع المدني تأكيدها التزامها الثابت لرسالتها الإنسانية والوطنية، واستعداد عناصرها الدائم للاستجابة الفورية في مختلف الظروف.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدواناً على لبنان تحوّل إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 ارتكبت إسرائيل 2764 خرقاً له، ما خلّف 194 قتيلاً و485 جريحاً على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استناداً إلى بيانات رسمية حتى الجمعة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضيَ في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.