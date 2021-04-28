سياسة
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السعودية تقرر إغلاق 8 مدارس تركية نهاية العام الدراسي
وزارة التعليم السعودية، أبلغت المدارس التابعة لنظيرتها التركية في كلّ من تبوك، والرياض، والطائف وجدة، كتابياً بقرار الإغلاق.
السعودية تقرر إغلاق 8 مدارس تركية نهاية العام الدراسي
السعودية تقرر إغلاق 8 مدارس تركية نهاية العام الدراسي / AA
28 أبريل 2021

أعلنت السلطات السعودية، إغلاقها 8 مدارس تركية بالبلاد في نهاية العام الدراسي 2020 – 2021.

وذكرت مصادر دبلوماسية للأناضول، الأربعاء، أن وزارة التعليم السعودية، أبلغت المدارس التابعة لنظيرتها التركية في كلّ من تبوك، والرياض، والطائف وجدة، كتابياً بقرار الإغلاق.

كما أجرى مسؤولو وزارة التعليم السعودية، زيارات إلى المدارس التركية في الدمام وأبها، وأبلغوهم شفهياً بقرار الإغلاق، نهاية العام الدراسي.

كما يشمل قرار الإغلاق، المدارس التركية في مكة المكرمة والمدينة المنورة أيضاً.

وأشارت وزارة التعليم السعودية، في بيانها المرسل إلى المدارس التركية، إلى أنها ستقدم التسهيلات لتسجيل طلاب المدارس المغلقة، في المدارس الأخرى التي يرغبون التسجيل فيها، وأنه جرى إبلاغ أولياء الأمور بذلك.

ونقل مراسل الأناضول عن مصادر دبلوماسية تركية، قولها إن 2256 طالباً في المدارس التركية بالسعودية، سيواجهون صعوبات عند انتقالهم للدراسة في المدارس السعودية، نظراً لعدم تمكنهم من اللغة العربية بالدرجة الكافية.

والمدارس التركية التي تقرر إغلاقها في السعودية هي، المدرسة التركية العالمية في الرياض، والمدرسة التركية العالمية في جدة، والمدرسة التركية العالمية في تبوك، والمدرسة التركية العالمية في الدمام، والمدرسة التركية العالمية في الطائف، والمدرسة التركية العالمية في أبها، والمدرسة التركية العالمية في مكة المكرمة، والمدرسة التركية العالمية في المدينة المنورة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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