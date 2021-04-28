سياسة
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هيئة حكومية يونانية تدعو لوقف إجبار اللاجئين على العودة إلى تركيا
في تقرير صدر عنه، دعا ديوان المظالم في اليونان (هيئة حكومية مستقلة)، سلطات البلاد إلى وقف إجبار اللاجئين على العودة إلى تركيا، عبر نهر مريج الفاصل بين البلدين.
هيئة حكومية يونانية تدعو لوقف إجبار اللاجئين على العودة إلى تركيا
أعرب التقرير عن القلق إزاء وجود بلاغات تفيد بتورط الشر طة اليونانية في عمليات إجبار اللاجئين على العودة إلى تركيا / AA
28 أبريل 2021

دعا ديوان المظالم في اليونان (هيئة حكومية مستقلة)، سلطات البلاد إلى وقف إجبار اللاجئين على العودة إلى تركيا، عبر نهر مريج الفاصل بين البلدين.

جاء ذلك في تقرير صدر عنه، الأربعاء، حول نتيجة الأبحاث التي أجريت للبلاغات المتعلقة بإجبار مواطني بلدان أجنبية، عبر نهر مريج، على العودة إلى تركيا، بين عامي 2017 – 2020.

وأعرب التقرير عن قلقه إزاء وجود بلاغات تفيد بتورط الشرطة اليونانية في عمليات إجبار اللاجئين على العودة إلى تركيا.

وأضاف أن "السلطات اليونانية سهّلت أو شجّعت على الأقل، إجبار اللاجئين على العودة إلى الأراضي التركية، هذا إن لم تشارك فيه فعلياً".

وطالب التقرير السلطات اليونانية بتعزيز الإجراءات القانونية الخاصة بهذا الخصوص، وزيادة الشفافية واحترام مبادئ دولة القانون، والعمل على إعداد خطة عمل حازمة لعرقلة تكرار إجبار اللاجئين على العودة إلى تركيا.

يُذكر أن منظمة المجتمع المدني "Legal Centre Lesvos" النشطة في اليونان، كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد الأخيرة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بسبب إجبارها اللاجئين الراغبين في العبور إلى أوروبا عبر بحر إيجه، على العودة إلى تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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