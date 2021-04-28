سياسة
3 دقيقة قراءة
فشل الوحدة باللقاحات.. شركة فرنسية تُخفق في استيفاء شروط اللقاح الأوروبية
قال المفوضية الأوروبية على لسان متحدث باسمها إن شركة صناعة اللقاحات الفرنسية Valneva (VLS.PA) لم تستوف الشروط اللازمة لاختتام المحادثات بشأن صفقة مع الاتحاد الأوروبي لتزويد الكتلة بلقاح محتمل لفيروس كورونا.
فشل الوحدة باللقاحات.. شركة فرنسية تُخفق في استيفاء شروط اللقاح الأوروبية
اختتم الاتحاد الأوروبي محادثات استكشافية مع الشركة الفرنسية في يناير لتزويده بلقاح محتمل / AFP
28 أبريل 2021

قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية الخميس إن شركة صناعة اللقاحات الفرنسية Valneva (VLS.PA) لم تستوف الشروط اللازمة لاختتام المحادثات بشأن صفقة مع الاتحاد الأوروبي لتزويد الكتلة بلقاح محتمل لفيروس كورونا.

وقالت شركة التكنولوجيا الحيوية الفرنسية، التي أبرمت بالفعل اتفاق توريد مع بريطانيا وتُصنّع جرعات في أسكتلندا إنها تحولت إلى محادثات ثنائية مع الحكومات بعد فشل المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ككل.

وقال المتحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحفي "عندما تريد الشركات دمج لقاحاتها في محفظة اللقاحات لدينا، يجب احترام مجموعة معينة من الشروط".

وتعرضت الحكومة الفرنسية لانتقادات داخلية لفشلها في تأمين جرعات من شركة محلية، بعد أن واجهت الأسماء الفرنسية الكبرى الأخرى مثل سانوفي أو معهد باستور صعوباتها الخاصة في إنتاج لقاح لفيروس كورونا.

وقال مصدر داخل الحكومة الفرنسية إن فرنسا قد تفكر في إبرام اتفاق ثنائي مع فالنيفا للإمدادات بعد 2021، لكن فقط إذا تأكدت من أن الاتحاد الأوروبي لن يوقع اتفاقه الخاص.

وقال المصدر لرويترز طالباً عدم الكشف عن هويته "هذه ليست نهاية القصة." وأضاف أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي تخشى أن تفضل فالنيفا بريطانيا على الاتحاد الأوروبي، كما يشتبهون في أن أسترازينيكا فعلت ذلك.

وقال المصدر "الخوف من سيناريو أسترازينيكا أن يترك العديد من الدول الأعضاء غير متأثرة". ومع ذلك، فإن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لم تنته بعد ".

ومن بين الشروط التي ذكرها الاتحاد الأوروبي وأدت إلى عدم التوصل إلى اتفاق في وقت سابق يوم الخميس كانت متعلقة بـ"درجة الحماية والأمان وفعالية اللقاح وكذلك القواعد وترتيبات إيصال اللقاحات".

وقال المتحدث باسم المفوضية "بعد عام من المفاوضات، لم تنجح الشركة في هذه المرحلة في تلبية هذه الشروط، وهو أحد أسباب عدم توصلنا إلى اتفاق بعد".

واختتم الاتحاد الأوروبي محادثات استكشافية مع الشركة الفرنسية في يناير/كانون الثاني لتزويده بما يصل إلى 60 مليون جرعة من اللقاح المرشح، على أن تكون 30 مليون منها اختيارية.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us