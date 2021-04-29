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خلاصات TRT عربي 29 أبريل/نيسان 2021
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خلاصات TRT عربي 29 أبريل/نيسان 2021
تقرير للاتحاد الأوروبي يقول إن وسائل الإعلام الروسية والصينية تعمل بشكل ممنهج على تقويض الثقة باللقاحات الغربية المضادة لكورونا / AA
29 أبريل 2021

أهم الأحداث:

أوروبا تتهم روسيا والصين بترويج معلومات مضللة عن اللقاحات الأوروبية، وهيئة حكومية يونانية تدعو لوقف إجبار اللاجئين على العودة إلى تركيا.

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أوروبا تتهم روسيا والصين بترويج معلومات مضللة عن اللقاحات الأوروبية

قال تقرير للاتحاد الأوروبي الأربعاء إن وسائل الإعلام الروسية والصينية تعمل بشكل ممنهج على تقويض الثقة في اللقاحات الغربية المضادة لفيروس كورونا، وذلك في أحدث حملات إعلامية مضللة تهدف إلى تقسيم الغرب، حسب قوله. [TRT عربي]

وذكرت الدراسة الأوروبية أنه في الفترة من ديسمبر/كانون الأول حتى أبريل/نيسان نشرت وسائل الإعلام الرسمية في البلدين أخباراً "كاذبة" على مواقع إخبارية إلكترونية بعدة لغات، تثير المخاوف حول سلامة اللقاحات، وتربط بشكل لا أساس له من الصحة بين اللقاحات ووفيات في أوروبا، وتروج للقاحات الروسية والصينية على أنها أفضل. [TRT عربي]

هيئة حكومية يونانية تدعو لوقف إجبار اللاجئين على العودة إلى تركيا

دعا ديوان المظالم في اليونان (هيئة حكومية مستقلة) سلطات البلاد لوقف إجبار اللاجئين على العودة إلى تركيا عبر نهر مريج الفاصل بين البلدين. [TRT عربي]

جاء ذلك في تقرير صدر عنه الأربعاء حول نتيجة الأبحاث التي أجريت للبلاغات المتعلقة بإجبار مواطني بلدان أجنبية عبر نهر مريج على العودة إلى تركيا بين عامَي 2017 – 2020. [TRT عربي]

وأعرب التقرير عن قلقه إزاء وجود بلاغات تفيد بتورُّط الشرطة اليونانية في عمليات إجبار اللاجئين على العودة إلى تركيا. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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