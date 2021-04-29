سياسة
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دراسة تشير إلى ارتفاع عدد المسلمين في ألمانيا.. تعرّف تفاصيلها
ارتفع عدد المسلمين في ألمانيا بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الماضية، حسب دراسة أجراها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا.. تعرَّف تفاصيلها.
دراسة تشير إلى ارتفاع عدد المسلمين في ألمانيا.. تعرّف تفاصيلها
مقارنة بنتائج آخر دراسة أجريت عام 2015، زاد عدد المسلمين بنحو 900 ألف شخص / AA
29 أبريل 2021

كشفت دراسة للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا عن ارتفاع عدد المسلمين بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الماضية؛ ليسجل 5.6 ملايين جرّاء هجرة اللاجئين إليها.

الدراسة التي أعلن عنها المكتب في نورنبيرغ مع وزارة الداخلية الألمانية، الأربعاء، حملت عنوان "حياة المسلمين في ألمانيا 2020"، وجاءت بتكليف من مؤتمر الإسلام في ألمانيا.

وبحسب الدراسة يعيش ما بين 5.3 و5.6 مليون مسلم حالياً في ألمانيا، وهو ما يعادل 6.4% حتى6.7 % من إجمالي السكان.

ومقارنة بنتائج آخر دراسة أجريت عام 2015، زاد عدد المسلمين بنحو 900 ألف شخص.

ويبلغ عدد المسلمين من أصول تركية في ألمانيا 2.5 مليون شخص، أي ما يعادل 45% من العدد الكلي للمسلمين.

كما أشارت الدراسة إلى أن ثمة 1.5 مليون مسلم قادمين من دول تتحدث اللغة العربية، 19% منهم من الشرق الأوسط، و8% من شمال إفريقيا.

وأوضحت أن 21% من إجمالي عدد المسلمين بالبلاد عبارة عن أطفال أقل من 15 عاماً، و22% تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، و5% أكبر من 65 عاماً، لافتة إلى أن 47% من المسلمين مواطنون ألمان.

وقال رئيس المكتب المذكور، هانز-إيكهارد زومر: "في إطار الهجرة من الدول الإسلامية في الشرقين الأدنى والأوسط، أصبحت المجموعات السكانية من المسلمين أكثر تنوعاً في السنوات الأخيرة".

وأضاف: "تظهر التحليلات أيضاً أن مدى تأثير الدين على الاندماج غالباً ما يكون مبالغاً فيه"، موضحاً أن جوانب أخرى مثل مدة الإقامة أو أسباب الهجرة أو الوضع الاجتماعي تؤثر في عملية الاندماج إلى حد أكبر بكثير من الانتماء الديني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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