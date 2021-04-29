تحصل 20% من الأسر المغربية الأكثر يُسراً على أكثر من نصف المدخول الإجمالي للأسر، وفق نتائج دراسة رسمية أجريت قبل جائحة فيروس كورونا، ونُشرت الأربعاء، مسجلة أن هذه الفوارق "تفوق العتبة المسموح بها".

وقالت الدراسة التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط: "بلغت حصّة دخل خُمس الأسر الأكثر يسراً أكثر من نصف (53,3%) إجمالي دخل الأسر مقابل 5,6% بالنسبة للخُمس الأقل يسراً".

وكشفت الدارسة، على المستوى الفردي، أنّ متوسط الدّخل السنوي لدى 20% من المغاربة الأعلى دخلاً يعادل حوالي عشر مرات دخل الخُمس الأكثر فقراً.

فمع متوسط دخل سنوي للفرد يبلغ 57400 درهم (حوالي 5300 يورو)، يكسب الخُمس الأيسر حالاً من السكان في المتوسط 10 مرات أكثر من الخُمس الأقل يُسراً البالغ متوسط دخلهم 6000 درهم (550 يورو). وتتمركز أعلى مستويات الدخل في المدن على حساب دخل الأفراد في الأرياف.

ويبلغ متوسط الدخل الفردي السنوي إجمالاً حوالي 21,5 ألف درهم (ما يقارب 2400 دولار)، وفق هذه الدراسة.

في المقابل، كانت دراسة أخرى للهيئة قد أظهرت أواخر مارس/آذار أن تداعيات الأزمة الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا ضاعفت معدّل الفقر 7 مرات ومعدل الهشاشة مرتين، وذلك خلال فترة الحجر الصحي التي استمرت ثلاثة أشهر العام الماضي.

وعين الملك محمد السادس أواخر العام 2019 لجنة عهد إليها صوغ نموذج تنموي جديد يعمل على الحد من الفوارق الصارخة في المملكة، وينتظر أن تصدر تقريراً حول نتائج عملها.