أعلنت إسرائيل، الخميس، إعادة فتح منطقة الصيد البحري قبالة سواحل قطاع غزة وتوسيعها إلى 15 ميلاً بحرياً بسبب "استتباب الهدوء" حسب قولها، بعدما أغلقتها الاثنين.

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان: "بعد مشاورات أمنية، تقرر اليوم الخميس إعادة فتح منطقة الصيد وتوسيعها إلى 15 ميلاً بحرياً".

واضافت أن "استئناف السياسة المدنية تجاه قطاع غزة وإعادتها إلى الروتين مرهون باستمرار السلام والاستقرار الأمني"، حسب تعبيرها.

وتفرض إسرائيل حصاراً برياً وبحرياً وجوياً على القطاع الفلسطيني الذي يبلغ عدد سكانه مليوني نسمة وتسيطر عليه حركة حماس منذ أكثر من عقد.

ويبقى فتح البحر أمام صيادي قطاع غزة أو إغلاقه مرهوناً بمستوى التوتر بين الجانبين، إذ أعادت إسرائيل أوائل سبتمبر/أيلول فتح منطقة الصيد المسموح بها قبالة ساحل غزة لمساحة 15 ميلاً بعد اتفاق مع حماس.

وأطلِقت مساء الأحد وليل الأحد الاثنين خمسة صواريخ باتجاه إسرائيل، مقابل ثلاثين صاروخاً ليل الجمعة السبت، وردت إسرائيل بشن غارات على أهداف عدة في القطاع.

وتزامن هذا التوتر بين إسرائيل وحماس مع صدامات في القدس بين الشرطة الإسرائيلية ويهود متشددين من جهة ومتظاهرين فلسطينيين من جهة ثانية، على خلفية منع الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى والتجمع عند باب العامود أحد المداخل الرئيسية للبلدة القديمة.