سياسة
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"سامسونغ" تنتزع من "آبل" لقب أكبر منتج للهواتف الذكية
انتزعت شركة "سامسونغ إلكترونكس" المركز الأول من منافستها الأمريكية "آبل" باعتبارها أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم، بعد أن حققت خُمس المبيعات العالمية في الربع الأول من العام.
"سامسونغ" تنتزع من "آبل" لقب أكبر منتج للهواتف الذكية
سامسونغ تنتزع لقب أكبر منتج للهواتف الذكية من آبل / AP
29 أبريل 2021

قالت شركة كاناليس لأبحاث السوق إن سامسونغ إلكترونكس نجحت في انتزاع المركز الأول من منافستها الأمريكية أبل باعتبارها أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم، إذ حققت خُمس المبيعات العالمية في الربع الأول من العام.

وحققت شركة "شياومي كورب" الصينية أفضل أداء فصلي على الإطلاق إذ زادت شحناتها 62% إلى 49 مليون هاتف، فضلاً عن ارتفاع حصتها السوقية إلى 14%، لتحتل المركز الثالث عالمياً بعد سامسونغ وآبل.

وفي المجمل زادت المبيعات العالمية 27% إلى 347 مليون وحدة في الربع الأول من العام مع فتح الاقتصاد الصيني ورفع إجراءات الإغلاق والعزل العام بعد الجائحة وتطبيق حملة تطعيم سريعة في الولايات المتحدة، وهو ما زاد الآمال في انتعاش اقتصادي.

ووفقاً لكاناليس فإن سامسونغ شحنت 76.5 مليون هاتف ذكي في الربع الأول واقتنصت حصة سوقية بلغت 22%.

في حين شحنت آبل 52.4 مليون هاتف آيفون بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار، لتتراجع إلى المركز الثاني بحصة سوقية 15%.

وقالت شركة سامسونغ إليكترونيكس يوم الخميس إن أرباحها التشغيلية للربع الأخير قفزت بنسبة 46% مقارنة بنفس الفترة للعام السابق عليه، مدفوعة بزيادة مبيعات الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون مع استمرار ازدهار أعمالها وسط الوباء.

وأضافت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة أيضاً أن إيراداتها الفصلية البالغة 65.39 تريليون وون (59 مليار دولار) كانت الأعلى في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وذكرت سامسونغ أن تجارتها في أجهزة التلفزيون يمكنها الاستفادة من الأحداث الرياضية الكبرى، مثل بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2020، ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، لكن استمرار انتشار كوفيد-19 وعمليات الإغلاق تخلق شكوكاً.

وأشارت الشركة إلى أنّ الطلب العالمي على أجهزة التلفزيون الخاصة بها قد يتباطأ في النصف الثاني من العام، بسبب "تحوّل الطلب من الترفيه المنزلي إلى الأنشطة الخارجية مع وصول المزيد من البلدان إلى مناعة القطيع" إذ يجري تطعيم سكانها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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