سياسة
3 دقيقة قراءة
تركيا وقبرص التركية تدعمان مقترح حل الدولتين بالجزيرة بلا نقص بالسيادة
أوضح وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أن زعيم إدارة قبرص الرومية نيكوس أنستسياديس لم يجلب رؤية جديدة لاجتماع جنيف غير الرسمي حول قبرص بل كرر خطابه القديم، مؤكداً أن بلاده ستواصل بشكل قوي دعم مقترح حل الدولتين المبني على المساواة في السيادة.
تركيا وقبرص التركية تدعمان مقترح حل الدولتين بالجزيرة بلا نقص بالسيادة
أوغلو وتتار في مؤتمر صحفي عقب نهاية اجتماعات (5+1) غير الرسمية بشأن الأزمة القبرصية بجنيف السويسرية على مدى الأيام الثلاثة الماضية / AA
29 أبريل 2021

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الخميس أن بلاده ستواصل بشكل قوي دعم مقترح شمال قبرص التركية بشأن حل الدولتين المبني على المساواة في السيادة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار بنهاية اجتماعات (5+1) غير الرسمية بشأن الأزمة القبرصية التي جرت بمدينة جنيف السويسرية على مدى الأيام الثلاثة الماضية.

وأوضح جاوش أوغلو أن زعيم إدارة قبرص الرومية نيكوس أنستسياديس لم يجلب رؤية جديدة لاجتماع جنيف غير الرسمي حول قبرص بل كرر خطابه القديم، وأكد أن بلاده لن تقدم أي تنازلات حول استقلالية جمهورية شمال قبرص التركية وسيادتها ومساواتها.

ولفت إلى أن زعيم قبرص الرومية رفض مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأصر على خطاباته السابقة المتكررة.

وتابع قائلاً: "أنستسياديس صرح بأن القبارصة الأتراك لا يمكنهم أن يحصلوا على حقوق متساوية في الدولة والمجتمع".

وأكد جاوش أوغلو أنه لم يُتوصل إلى أرضية مناسبة لبدء جولة جديدة من المحادثات على الرغم من جهود غوتيريش ومبعوث بريطانيا، بسبب مواقف قبرص الرومية.

بدوره أكد رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار أن انطلاق المحادثات الرسمية وفق شروط لا تعترف بالوضع المتساوي بين شطرَي الجزيرة لا معنى له.

وأوضح تتار خلال المؤتمر أن هدف الإدارة الرومية استمرار جمهورية قبرص وصهر الأتراك فيها عبر تغييرات دستورية.

وأشار إلى وجود محاولات ضمن هذا الإطار في مكان ما داخل الاتحاد الأوروبي لقطع روابط القبارصة الأتراك مع تركيا.

وشدد تتار على أنهم لن يتخلوا أبداً عن سياسة "دولتان متساويتان بالسيادة في قبرص" التي أقروها مؤخراً مع تركيا.

وأضاف: "لا معنى لانطلاق المحادثات الرسمية وجلوسنا على طاولة المفاوضات وفق الشروط السابقة التي لا تعترف بالوضع المتساوي بين شطرَي الجزيرة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us