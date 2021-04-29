قال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة جلعاد أردان الخميس، إن الاتفاق المتوقع مع طهران لن يمنعها من امتلاك سلاح نووي.

وجاءت تصريحات أردان، التي أدلى بها إلى إذاعة الجيش الإسرائيلي، بعد محادثات عقدها رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شابات، الأربعاء في واشنطن، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان.

وقال أردان: "اتُّفق على أن تتصرف كل من الدولتين بشفافية وأن لا تفاجئ كل منهما الأخرى".

وأضاف أن "الإدارة الأمريكية ستستمر في مراعاة حرية إسرائيل في العمل ضد التهديد الإيراني".

واعتبر السفير الإسرائيلي أن "الاتفاق النووي المتوقع لن يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، بل سيؤدي إلى رفع معظم العقوبات عنها في غضون عدة سنوات".

واستدرك: "إسرائيل ملتزمةٌ منعَ ذلك".

وتُجرى حالياً اتصالات أمريكية-إسرائيلية واسعة حول المفاوضات الدولية مع إيران في فيينا.

وانطلقت مؤخراً في فيينا مفاوضات لإحياء "الاتفاق النووي" بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا، بعد انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه عام 2018، وفرضها عقوبات اقتصادية على طهران.